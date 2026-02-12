Олімпіада 2026. Результати українців за 11 лютого

Олена Стецків та Олександра Мох взяли участь у змаганнях двійок у санному спорті, які стали першими в історії Олімпіади

Українська команда продовжує збирати низку вдалих виступів у змаганнях

11 лютого 2026 року українські спортсмени знову вийшли на старт на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Заїзди українських двійок у санному спорті

П'ятий олімпійський день приніс Україні одразу кілька конкурентних виступів у санному спорті, зокрема в новій для Ігор дисципліні – жіночих двійках. Олена Стецків та Олександра Мох після двох заїздів посіли 7-ме місце із загальним часом 1:48.405. Для української команди це не просто потрапляння до топ-8, а один із найкращих результатів у санному спорті на Олімпіадах за останні роки. Враховуючи дебют дисципліни на Іграх, цей виступ можна назвати історичним – українки одразу заявили про себе серед провідних екіпажів світу.

У чоловічих двійках Україну представляли два екіпажі. Ігор Гой та Назарій Качмар завершили змагання на 14-й позиції, тоді як Даниїл Марціновський і Богдан Бабура стали 17-ми у загальному протоколі. Попри те, що чоловічим екіпажам не вдалося пробитися до першої десятки, всі шість українських санкарів зуміли продемонстрували гідний рівень боротьби на одній із найскладніших трас сезону та підійти у бойовій готовності до командної естафети, яка закриватиме програму змагань.

Нові найкращі результати в біатлоні на Олімпіаді 2026

Жіноча індивідуальна гонка з біатлону на 15 км стала однією з центральних подій дня. У цій дисципліні кожен промах на вогневому рубежі коштує додаткової хвилини штрафу, тож на перший план виходять витримка та точність.

Найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина. Вона фінішувала 17-ю, допустивши лише один промах, і встановила особистий рекорд на такому рівні. Одразу за нею розташувалася Христина Дмитренко – 18-та з також одним штрафом. Обидві спортсменки продемонстрували стабільну стрільбу: до четвертого вони підходили з двома нулями в активі, але припустилися прикрої однієї хиби, яка відкинула їх з боротьби за топ-10.

Юлія Джима завершила гонку 53-ю, не зумівши витримати тиску та тричі помилившись на заключній стрільбі стоячи. Дарина Чалик стала 61-ю.

Бойовий виступ від українських двоборців

У лижному двоборстві спортсмени змагалися на нормальному трампліні та гонці 10 км – цю комбінацію ще часто іменують «нормальним Гундерсеном». Україну представляли Олександр Шумбарець і Дмитро Мазурчук. Після стрибкової частини спортсмени перебували поруч у протоколі: Шумбарець показав 31-й результат, Мазурчук – 32-й.

Втім, у лижній гонці обом вдалося покращити свої позиції. Дмитро Мазурчук фінішував 27-м, зробивши помітний ривок уперед, а Олександр Шумбарець піднявся на 30-ту сходинку.

Ще один фініш від Дмитра Шеп’юка

У гірськолижному спорті у супергіганті серед чоловіків Дмитро Шеп’юк продовжив свою олімпійську програму. У швидкісній та технічно складній дисципліні він показав 36-й результат. Сам факт фінішу в супергіганті на Олімпійських іграх є показником рівня та стабільності спортсмена. Для Шеп’юка це вже другий поспіль завершений старт на цих Іграх, що додає цінного міжнародного досвіду 21-річному спортсмену.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

