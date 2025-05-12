Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Римі

У матчі 1/8 фіналу турніру Світоліна зустрілася з американкою Даніель Коллінз

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турнірі WTA 1000 в Італії. Про це повідомляє «Главком»

У матчі 1/8 фіналу турніру Світоліна зустрілася з 29-ю сіяною американкою Даніель Коллінз.

Світоліна та Коллінс раніше грали одна проти одної три рази на хардових турнірах. У березні українка змогла вперше обіграти американську тенісистку у третьому колі турніру WTA 1000 у Маямі.

У першому сеті тенісистки обмінялися брейками на старті, але згодом Світоліна перехопила ініціативу. Реалізувавши другий брейкпойнт, Еліна вийшла вперед і втримала перевагу до кінця партії – 6:4.

Другий сет розпочався потужним ривком від українки – вона виграла п’ять геймів поспіль. Після цього Коллінз вдалося зробити брейк та взяти власну подачу, але Світоліна взяла гейм на власній подачі і виграла гру – 6:2.

Матч тривав 1 годину 27 хвилин.

У 1/4 фіналу Еліна Світоліна зіграє проти 42-ї ракетки світу американки Пейтон Стернс, яка сьогодні обіграла японку Наомі Осаку.

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