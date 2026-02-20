Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 20 лютого

Один з найбільш оптимістичних днів для України щодо здобуття дебютної медалі Ігор в Італії

У п'ятницю, 20 лютого 2026 року, пройде чотирнадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Стартує турнір у двох заключних видах фристайлу – лижному кросі та гафпайпі. Якщо другий вид є суддівським, то перший є єдиним у сім'ї фристайлу, де має значення лише фінішний час.

Проте «вишенькою на торті» стане чоловічий турнір у лижній акробатиці, який був відкладений на два дні через погану погоду. після блискучого конкурентного фіналу від жінок, чоловіки так само можуть показати неабияку боротьбу.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.

Розклад чотирнадцятого дня Олімпійських ігор 2026 Час Вид спорту Подія / Етап 20 лютого 11:00 Фристайл Лижний крос. Жінки. Попередній раунд 11:30 Фристайл Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація 1 11:30 Фристайл Гафпайп. Чоловіки. Кваліфікація 12:15 Фристайл Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація 2 13:00 Фристайл Лижний крос. Жінки. 1/8 фіналу. 14:10 Фристайл 🥇 Лижний крос. Жінки. Фінал 14:30 Фристайл 🥇 Лижна акробатика. Чоловіки. Фінал 15:05 Керлінг Жінки. Півфінал. Канада – Швеція 15:05 Керлінг Жінки. Півфінал. США – Швейцарія 15:15 Біатлон 🥇 Масстарт. Чоловіки 17:30 Ковзани 🥇 Жінки. 1500 м 17:40 Хокей Чоловіки. Півфінал. Канада – Фінляндія 19:00 Бобслей Двійки. Жінки. Перший заїзд 20:05 Керлінг 🥉 Чоловіки. Бронзовий фінал. Норвегія – Швейцарія 20:30 Фристайл 🥇 Гафпайп. Чоловіки. Фінал 20:50 Бобслей Двійки. Жінки. Другий заїзд 21:15 Шорт-трек 1500 м. Жінки. Чвертьфінали 22:02 Шорт-трек 1500 м. Жінки. Півфінали 22:10 Хокей Чоловіки. Півфінал. США – Словаччина 22:30 Шорт-трек 🥇 Естафета. Чоловіки. Фінал A 23:07 Шорт-трек 🥇 1500 м. Жінки. Фінал A

Виступ українців 20 лютого

14-й змагальний день міг стати єдиним, де Україна не буде мати своїх представників. Це могло відбутися у тому випадку, якщо жоден з біатлоністів не відібрався б до масстарту. На відміну від Кубка світу, на Олімпіаді діють інші правила потрапляння до цієї дисципліни. Однак Україна буде представлена у чоловічому масстарті одразу двома біатлоністами – Віталієм Мандзиним та Дмитром Підручним. Вони провели повну програму змагань, виступивши в абсолютно всіх гонках на турнірі.

Через перенесення змагань очікується старт особистого турніру в лижній акробатиці. За Україну тут виступають одразу три призери етапів Кубка світу. Якщо Дмитру Котовському, Олександру Окіпнюку та Яну Гаврюку вдасться потрапити до фіналу, то вони боротимуться за високі місця. Доєднатися до них може і Максим Кузнєцов, який також мав досвід виступу в фіналах Кубка світу.

