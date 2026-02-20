Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 20 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 20 лютого
Дмитро Котовський до останнього етапу Кубка світу боровся за кришталевий глобус, який отримують переможці загального заліку
фото: FIS

Один з найбільш оптимістичних днів для України щодо здобуття дебютної медалі Ігор в Італії 

У п'ятницю, 20 лютого 2026 року, пройде чотирнадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Стартує турнір у двох заключних видах фристайлу – лижному кросі та гафпайпі. Якщо другий вид є суддівським, то перший є єдиним у сім'ї фристайлу, де має значення лише фінішний час. 

Проте «вишенькою на торті» стане чоловічий турнір у лижній акробатиці, який був відкладений на два дні через погану погоду. після блискучого конкурентного фіналу від жінок, чоловіки так само можуть показати неабияку боротьбу. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад чотирнадцятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
20 лютого
11:00 Фристайл Лижний крос. Жінки. Попередній раунд
11:30 Фристайл Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація 1
11:30 Фристайл Гафпайп. Чоловіки. Кваліфікація
12:15 Фристайл Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація 2
13:00 Фристайл Лижний крос. Жінки. 1/8 фіналу. 
14:10 Фристайл 🥇 Лижний крос. Жінки. Фінал
14:30 Фристайл 🥇 Лижна акробатика. Чоловіки. Фінал
15:05 Керлінг Жінки. Півфінал. Канада – Швеція
15:05 Керлінг Жінки. Півфінал. США – Швейцарія
15:15 Біатлон 🥇 Масстарт. Чоловіки
17:30 Ковзани 🥇 Жінки. 1500 м
17:40 Хокей Чоловіки. Півфінал. Канада – Фінляндія
19:00 Бобслей Двійки. Жінки. Перший заїзд
20:05 Керлінг 🥉 Чоловіки. Бронзовий фінал. Норвегія – Швейцарія
20:30 Фристайл 🥇 Гафпайп. Чоловіки. Фінал
20:50 Бобслей Двійки. Жінки. Другий заїзд
21:15 Шорт-трек 1500 м. Жінки. Чвертьфінали
22:02 Шорт-трек 1500 м. Жінки. Півфінали
22:10 Хокей Чоловіки. Півфінал. США – Словаччина
22:30 Шорт-трек 🥇 Естафета. Чоловіки. Фінал A
23:07 Шорт-трек 🥇 1500 м. Жінки. Фінал A

Виступ українців 20 лютого

14-й змагальний день міг стати єдиним, де Україна не буде мати своїх представників. Це могло відбутися у тому випадку, якщо жоден з біатлоністів не відібрався б до масстарту. На відміну від Кубка світу, на Олімпіаді діють інші правила потрапляння до цієї дисципліни. Однак Україна буде представлена у чоловічому масстарті одразу двома біатлоністами – Віталієм Мандзиним та Дмитром Підручним. Вони провели повну програму змагань, виступивши в абсолютно всіх гонках на турнірі. 

Через перенесення змагань очікується старт особистого турніру в лижній акробатиці. За Україну тут виступають одразу три призери етапів Кубка світу. Якщо Дмитру Котовському, Олександру Окіпнюку та Яну Гаврюку вдасться потрапити до фіналу, то вони боротимуться за високі місця. Доєднатися до них може і Максим Кузнєцов, який також мав досвід виступу в фіналах Кубка світу.

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді. ЗМІ повідомляють, що неочікуваний «учасник» змагань має прізвисько Назгул. Він став справжньою зіркою.

Теги: Олімпіада біатлон фристайл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Котовський намагатиметься виправити помилки з минулої Олімпіади та потрапити до дванадцятки найкращих
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 17 лютого
17 лютого, 00:19
Тарпіщев незаконно відвідував анексований Крим
«Росіяни всюди виступатимуть». Одіозний функціонер з РФ розповів про зустріч з очільницею МОК
13 лютого, 15:12
Еліс Лундхольм виступив у могулі, зупинившись недалеко від фіналу
На Олімпіаді 2026 уперше в історії виступив трансгендерний спортсмен
12 лютого, 20:18
Хан Дасом та Лі Ий-джін не просто дискваліфікували, а й повністю видалили з сайту Олімпіади
Корейських лижниць дискваліфікували через «помилку» постачальників: як це можливо?
12 лютого, 16:34
Гераскевич: Раніше ми просили, а тепер вимагаємо зняти заборону на використання «Шолома Пам’яті»
Гераскевич звинуватив МОК у подвійних стандартах
11 лютого, 13:54
На двох заключних турнірах перед Олімпіадою фігурист Кирило Марсак встановив для себе нові особисті рекорди
Олімпіада 2026. Анонс виступу українців на 10 лютого
9 лютого, 22:00
Хлусович своїми діями спровокувала скандал
Прапороносиця Молдови на Олімпіаді виявилася прихильницею Путіна та війни проти України
9 лютого, 15:55
Фристайліст Котовський та скелетоніст Клименко – найкращі спортсмени січня за версією НОК України
НОК назвав найкращих спортсменів і тренерів січня
4 лютого, 14:16
Захарова згадала про печерну русофобію
Захарова влаштувала істерику через рекомендації НОК Латвії щодо росіян
30 сiчня, 22:00

Новини

Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 20 лютого
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 20 лютого
Підсумки 1/16 фіналу Ліги Європи
Підсумки 1/16 фіналу Ліги Європи
Підсумки 1/16 фіналу Ліги конференцій
Підсумки 1/16 фіналу Ліги конференцій
В обхід дедлайну: юніорів з Росії можуть допустити до Чемпіонату світу з керлінгу
В обхід дедлайну: юніорів з Росії можуть допустити до Чемпіонату світу з керлінгу
Українські авіамодельєри здобули три нагороди на етапах Кубка світу
Українські авіамодельєри здобули три нагороди на етапах Кубка світу
«Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії
«Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua