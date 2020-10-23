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    «Найкращий гол з тих, що коли-небудь бачив вживу». Великий Джеррард – про м'яч із власної половини (відео)

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    Кемар Руф зміг вразити навіть знаменидого Стіві Джі - «Найкращий гол з тих, що коли-небудь бачив вживу». Великий Джеррард – про м'яч із власної половини (відео)
    Кемар Руф зміг вразити навіть знаменидого Стіві Джі
    Світлина - Soccerstand

    Кемар Руф забив з власної половини поля

    Головний тренер шотландського «Рейджерса» Стівен Джеррард оцінив гол свого підопічного, нападника Кемара Руфа, зі своєї половини поля в матчі першого туру групового етапу Ліги Європи з льєжським «Стандардом» (2:0).

    «Цей гол – момент геніальності, Руф показав світовий клас. Я професійно грав у футбол з 1998 року, і це найкращий гол з тих, що я коли-небудь бачив вживу.

    Руф підхоплює м'яч у 15 метрах від нашої штрафної площі, йому вистачає сил, щоб обвести двох суперників і відтіснити третього, а потім переграти опонента найжахливішим способом з усіх можливих. І після всього цього він все бачить, і у нього достатньо потужності і класу, щоб забити з 50 метрів. Не думаю, що я коли-небудь бачив гол кращий за цей, і не думаю, що побачу», - цитує Джеррарда Goal.com.

    Нагадаємо, що вчора з розгромної поразки розпочала виступ у груповому турнірі Ліги Європи луганська «Зоря».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Стандард» (Льєж) ФК «Рейнджерс» Стівен Джеррард Кемар Руф
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