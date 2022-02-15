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    Українська фігуристка прокоментувала падіння на Олімпіаді

    Анастасія Шаботова завершила виступи на Іграх-2022 - Українська фігуристка прокоментувала падіння на Олімпіаді
    Анастасія Шаботова завершила виступи на Іграх-2022
    фото: olympics

    Анастасія Шаботова посіла 30 місце в короткій програмі

    Чемпіонка України Анастасія Шаботова посіла останнє, 30 місце в короткій програмі в змаганні жінок на Іграх-2022 і не виступить в довільній. Спортсменка отримала низькі оцінки зокрема і через падіння під час виступу.

    «Під час тренувань всі прокати були чисті. Все було добре. Підготовка була стабільною, без падінь. Однак щось у виході на офіційну програму пішло не так. На командному виступі й сьогодні не мала хвилювань, однак не склалося. Дякую усім за підтримку», – наводить слова Шаботової сайт Національного олімпійського комітету України.

    009.

    Раніше Анастасія розповіла, чому залишила Москву і прийняла рішення змінити російське громадянство на українське.

    Тим часом Спортивний арбітражний суд дозволив російській спортсменці Камілі Валієвій взяти участь у змаганнях жінок не зважаючи на позитивну допінг-пробу фігуристки.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання Анастасія Шаботова
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    Українська фігуристка прокоментувала падіння на Олімпіаді