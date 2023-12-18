Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Назустріч Олімпіаді у Парижі. Беленюк оцінив, чи достатньо коштів на підготовку спортсменів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Назустріч Олімпіаді у Парижі. Беленюк оцінив, чи достатньо коштів на підготовку спортсменів
Хазяйка наступної Олімпіади Франція виділяє транш для підготовки української збірної
фото з відкритих джерел

На наступний рік на спорт закладено десь 7,5 млрд грн. Удвічі більше, ніж у 2023-му

Закладені в державному бюджеті витрати на наступний олімпійський рік у поєднанні з допомогою партнерів дозволять задовольнити потреби українських спортсменів перед Олімпійськими іграми 2024 року. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив український олімпійський чемпіон попередньої літньої Олімпіади в Токіо та нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк.

Спортсмен нагадав, що на наступний рік на спортивну сферу закладено приблизно 7,5 млрд грн. «2023 році бюджет був удвічі меншим (3,6 млрд грн.), хоча треба зважати і на інфляцію, і на те, що було зовсім не до спорту, і що активна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор має відбуватися зараз, тому бюджет на 2024 рік некоректно порівнювати з попереднім», – пояснив Беленюк.

Беленюк висловив сподівання, що всі базові потреби українських спортсменів будуть задоволені, і наша збірна команда буде представлена на Олімпійських іграх.

«І дуже дякую багатьом нашим країнам-партнерам і федераціям, які солідарні з Україною та розуміють, в якому ми становищі перебуваємо і надають багато цінної допомоги, зокрема, для підготовки наших спортсменів. Це було і на початку повномасштабного вторгнення, коли вони надавали свої спортивні об’єкти та інфраструктуру, щоб наші спортсмени там мали змогу тренуватися, так продовжується і наразі. Я чув, що хазяйка наступної Олімпіади Франція виділяє певний транш для підготовки української збірної. Думаю, буде ще багато донорських вливань, щоб українці мали змогу нормально підійти до підготовки», – сказав олімпійський чемпіон.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2024 рік.

До слова, росіян та білорусів допустили до Олімпіади, а ось чи поїде туди українська збірна – наразі невідомо.

Читайте також: Жан Беленюк: Росіяни будуть використовувати Олімпіаду. Тому нам треба їхати
Теги: Олімпіада Держбюджет Жан Беленюк олімпійські ігри

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ не підтримуватиме спортсменів, які захотіли стати нейтральними
Росія відмовилася фінансувати нейтральних спортсменів, які виступлять на Олімпіаді
16 грудня, 00:45
Виконавча рада МОК ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади
Беленюк хоче запросити лобістів Росії у Міжнародному олімпійському комітеті до України
Вчора, 10:11
У 2022 році Рилов був присутній на пропагандистському мітингу на «Лужніках», де разом з іншими олімпійцями одягнув куртку з літерою Z
Російський дворазовий олімпійський чемпіон Рилов відмовився їхати у Париж на умовах МОК
Вчора, 18:17

Новини

Назустріч Олімпіаді у Парижі. Беленюк оцінив, чи достатньо коштів на підготовку спортсменів
Назустріч Олімпіаді у Парижі. Беленюк оцінив, чи достатньо коштів на підготовку спортсменів
Донецький «Шахтар» отримав суперника у стикових матчах плей-оф Ліги Європи
Донецький «Шахтар» отримав суперника у стикових матчах плей-оф Ліги Європи
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
Беленюк пояснив, чому українським спортсменам треба їхати на Олімпіаду і боротися з росіянами
Беленюк пояснив, чому українським спортсменам треба їхати на Олімпіаду і боротися з росіянами
Чи поїде українська збірна на Олімпіаду? Беленюк розповів, як прийматиметься рішення
Чи поїде українська збірна на Олімпіаду? Беленюк розповів, як прийматиметься рішення
«Болючий, але справедливий баланс»: віцепрезидент МОК прокоментував допуск росіян до Олімпіади
«Болючий, але справедливий баланс»: віцепрезидент МОК прокоментував допуск росіян до Олімпіади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Учасник бойових дій став ухилянтом. Суд відправив військовозобов'язаного в тюрму
25K
Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу
20K
Бій у Бєлгородській області: легіон «Свобода Росії» повідомив про результати
17K
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
12K
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами
12K
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Сьогодні, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Сьогодні, 03:58
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Вчора, 10:33

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua