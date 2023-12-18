Назустріч Олімпіаді у Парижі. Беленюк оцінив, чи достатньо коштів на підготовку спортсменів

На наступний рік на спорт закладено десь 7,5 млрд грн. Удвічі більше, ніж у 2023-му

Закладені в державному бюджеті витрати на наступний олімпійський рік у поєднанні з допомогою партнерів дозволять задовольнити потреби українських спортсменів перед Олімпійськими іграми 2024 року. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив український олімпійський чемпіон попередньої літньої Олімпіади в Токіо та нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк.

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Спортсмен нагадав, що на наступний рік на спортивну сферу закладено приблизно 7,5 млрд грн. «2023 році бюджет був удвічі меншим (3,6 млрд грн.), хоча треба зважати і на інфляцію, і на те, що було зовсім не до спорту, і що активна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор має відбуватися зараз, тому бюджет на 2024 рік некоректно порівнювати з попереднім», – пояснив Беленюк.

Беленюк висловив сподівання, що всі базові потреби українських спортсменів будуть задоволені, і наша збірна команда буде представлена на Олімпійських іграх.

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«І дуже дякую багатьом нашим країнам-партнерам і федераціям, які солідарні з Україною та розуміють, в якому ми становищі перебуваємо і надають багато цінної допомоги, зокрема, для підготовки наших спортсменів. Це було і на початку повномасштабного вторгнення, коли вони надавали свої спортивні об’єкти та інфраструктуру, щоб наші спортсмени там мали змогу тренуватися, так продовжується і наразі. Я чув, що хазяйка наступної Олімпіади Франція виділяє певний транш для підготовки української збірної. Думаю, буде ще багато донорських вливань, щоб українці мали змогу нормально підійти до підготовки», – сказав олімпійський чемпіон.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2024 рік.

До слова, росіян та білорусів допустили до Олімпіади, а ось чи поїде туди українська збірна – наразі невідомо.