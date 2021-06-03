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    Шевченко розповів, чому команда мало забиває

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    Андрій Шевченко задоволений результатом - Шевченко розповів, чому команда мало забиває
    Андрій Шевченко задоволений результатом
    Фото: УАФ

    Футболісти ще не завершили підготовчий процес і грають на фоні втомленості

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений грою команди в матчі з Північною Ірландією. В ньому вона перервала безвиграшну серію, яка тривала сім зустрічей.

    «Ця гра була важлива для нашої впевненості. В товариських матчах результат також грає роль. Футболісти перейнялися цим, в них було прагнення і бажання перемогти. Потрібно продовжувати працювати над реалізацією моментів. У другому таймі команда трохи втомилася, десь був брак. Але в цілому ми провели непогану гру.

    Ми розуміли, наскільки ця команда грає вертикально. Було важливо тримати лінію оборони. Намагалися шукати передачі між лініями з хорошим відкриванням наших півзахисників. І вже після цього робити передачі за спини у вільні зони. В першому таймі це непогано виходило зліва. Зубков кілька разів небезпечно вибігав, Ярмоленко теж. Півзахисники свої завдання виконали.

    Мене цікавить цілісність, як підготовлена команда. Малюнок гри і кінцівка матчу – наслідок навантажень. Зараз ми їх вже практично прибираємо. Залишився ще один спаринг, і після цього ми їдемо в Румунію, будемо готуватися», – сказав Шевченко.

    Збірна України перший матч на Євро-2020 зіграє 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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    Шевченко розповів, чому команда мало забиває