Шевченко розповів, чому команда мало забиває

Футболісти ще не завершили підготовчий процес і грають на фоні втомленості

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений грою команди в матчі з Північною Ірландією. В ньому вона перервала безвиграшну серію, яка тривала сім зустрічей.

«Ця гра була важлива для нашої впевненості. В товариських матчах результат також грає роль. Футболісти перейнялися цим, в них було прагнення і бажання перемогти. Потрібно продовжувати працювати над реалізацією моментів. У другому таймі команда трохи втомилася, десь був брак. Але в цілому ми провели непогану гру.

Ми розуміли, наскільки ця команда грає вертикально. Було важливо тримати лінію оборони. Намагалися шукати передачі між лініями з хорошим відкриванням наших півзахисників. І вже після цього робити передачі за спини у вільні зони. В першому таймі це непогано виходило зліва. Зубков кілька разів небезпечно вибігав, Ярмоленко теж. Півзахисники свої завдання виконали.

Мене цікавить цілісність, як підготовлена команда. Малюнок гри і кінцівка матчу – наслідок навантажень. Зараз ми їх вже практично прибираємо. Залишився ще один спаринг, і після цього ми їдемо в Румунію, будемо готуватися», – сказав Шевченко.

Збірна України перший матч на Євро-2020 зіграє 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів.