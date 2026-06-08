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Поблизу тренувальної бази учасника Чемпіонату світу з футболу сталася стрілянина: деталі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Поблизу тренувальної бази учасника Чемпіонату світу з футболу сталася стрілянина: деталі
У районі Труст-авеню сталася стрільба, у якій було дев'ять постраждалих
фото: Кейт Фаулер

Події відбувалися біля місця, де проводитиме підготовку до турніру збірна Англії

Напередодні старту Чемпіонату світу з футболу в американському місті Канзас-Сіті стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Жахливий випадок

Поліція Канзас-Сіті отримала виклик про стрілянину на Трауст-авеню в суботу вранці, близько 4:00. Офіцери, які оперативно прибули на місце події, зафіксували велике скупчення людей, яке вже почало швидко розходитися. На місці по медичну допомогу до правоохоронців звернулися три жінки, яких згодом доправили до лікарні. 

Пізніше з'ясувалося, що ще шість постраждалих дорослих самостійно звернулися до різних місцевих медичних закладів у різний час. Капітан поліції Джейк Беччіна підтвердив, що загрози для життя жодного з дев'яти поранених немає. Наразі під вартою немає жодного підозрюваного, а поліція продовжує посилено патрулювати район інциденту.

Наскільки близько від епіцентру подій знаходиться база Англії? 

Стрілянина відбулася в безпосередній близькості від тренувального табору, який під час мундіалю використовуватиме національна збірна Англії. Місце стрілянини розташоване менш ніж за п'ять миль (близько 10 хвилин їзди) від тренувальної бази під назвою Swope Soccer Village, де базуватимуться англійці, та трохи далі в іншому напрямку від готелю команди. Організатори очікують величезний наплив туристів – близько 650 000 відвідувачів, що створює значні виклики для безпеки регіону.

Самих англійських футболістів та тренерського штабу на момент стрілянини в місті не було. Наразі команда Томаса Тухеля завершує підготовку в Палм-Біч, штат Флорида. У суботу англійці провели свій перший контрольний поєдинок у Тампі, мінімально здолавши збірну Нової Зеландії з рахунком 1:0.

Окрім Англії, Канзас-Сіті своєю офіційною базою на час турніру обрали ще дві потужні збірні – чинні чемпіони світу з Аргентини, а також національна команда Нідерландів. Аргентинці тренуватимуться на головному об'єкті клубу «Спортінг Канзас-Сіті», тоді як нідерландці займуть базу жіночого футбольного клубу «Канзас-Сіті Каррент».

Нагадаємо, що форвард збірної Іраку був затриманий в аеропорту США перед Чемпіонатом світу

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Теги: Флорида стрілянина НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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