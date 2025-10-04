Розвідка зафіксувала суттєві проблеми росіян з доступом до чистої питної води

В Російській Федерації спостерігається критична ситуація з доступом до чистої питної води та зростанням захворюваності, пов'язаної із забрудненням довкілля. Кожний дев’ятий росіянин не має доступу до чистої питної води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначає СЗР, минулого року забруднена питна вода стала причиною 11 тис смертей у РФ та 1,4 млн випадків захворювань. Серед захворювань, спричинених неякісною водою, найбільше поширені хвороби органів травлення (35,1%), сечостатевої системи (27%) та хвороби шкіри (13,3%).

Статистика високого та екстремально високого забруднення водних об'єктів значно зросла. За минулий рік було зафіксовано 3095 випадків забруднення щонайменше на 334 водних об’єктах.

Найбільше забруднень припадає на водойми басейнів річок Волга та Об (56%), а також басейни річок Дніпро, Єнісей, Дон, Амур, Нева та Урал.

Загалом, несприятливі чинники довкілля стали причиною приблизно 20,3 тис смертей та 2,8 млн випадків захворювань у РФ. У порівнянні з 2022 роком, смертність від цих факторів зросла на 37%, а кількість захворювань – на 30%.

Нагадаємо, заяви ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна про вирішення проблеми з водою на окупованому Донбасі після захоплення Слов’янська не відповідають дійсності. За словами віцепрезидента асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрія Нікітіна, навіть у гіпотетичному випадку захоплення міста окупанти не зможуть забезпечити стабільне водопостачання. Про це Андрій Нікітін розповів в інтерв’ю «Главкому».

Нікітін пояснив, що проблема полягає не лише у зруйнованій інфраструктурі, яка потребує значних інвестицій, але й у самому джерелі води.

«Навіть якщо уявити, що окупанти відновлять забір води з річки, не треба забувати: ще у 60-х роках Сіверський Донець не міг забезпечити потреб Донбасу. Потужність каналу тоді становила близько 42 кубометри за секунду, але сама річка мала лише 10-12. Тобто дефіцит був трикратний. Канал працював максимум на 35-37 кубометрів, а згодом його фактична подача впала до 24», – розповів Андрій Нікітін.

За його словами, наповнення самої річки залежить від каналу Дніпро-Донбас, який контролює Україна. «Поки ми контролюємо Дніпро-Донбас та річку Оскіл, ми впливаємо на кількість води, доступну ворогу», – зазначив Андрій Нікітін. За його словами, для повного забезпечення Донбасу водою окупантам довелося б дійти до Дніпра.