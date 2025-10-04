Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Недоступна розкіш окупантів: розвідка нарахувала 11 тис російських трун через брудну воду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Недоступна розкіш окупантів: розвідка нарахувала 11 тис російських трун через брудну воду
Найбільше забруднень припадає на водойми басейнів річок Волга та Об
колаж: glavcom.ua

Розвідка зафіксувала суттєві проблеми росіян з доступом до чистої питної води

В Російській Федерації спостерігається критична ситуація з доступом до чистої питної води та зростанням захворюваності, пов'язаної із забрудненням довкілля. Кожний дев’ятий росіянин не має доступу до чистої питної води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначає СЗР, минулого року забруднена питна вода стала причиною 11 тис смертей у РФ та 1,4 млн випадків захворювань. Серед захворювань, спричинених неякісною водою, найбільше поширені хвороби органів травлення (35,1%), сечостатевої системи (27%) та хвороби шкіри (13,3%).

Статистика високого та екстремально високого забруднення водних об'єктів значно зросла. За минулий рік було зафіксовано 3095 випадків забруднення щонайменше на 334 водних об’єктах.

Найбільше забруднень припадає на водойми басейнів річок Волга та Об (56%), а також басейни річок Дніпро, Єнісей, Дон, Амур, Нева та Урал.

Загалом, несприятливі чинники довкілля стали причиною приблизно 20,3 тис смертей та 2,8 млн випадків захворювань у РФ. У порівнянні з 2022 роком, смертність від цих факторів зросла на 37%, а кількість захворювань – на 30%.

Нагадаємо, заяви ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна про вирішення проблеми з водою на окупованому Донбасі після захоплення Слов’янська не відповідають дійсності. За словами віцепрезидента асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрія Нікітіна, навіть у гіпотетичному випадку захоплення міста окупанти не зможуть забезпечити стабільне водопостачання. Про це Андрій Нікітін розповів в інтерв’ю «Главкому».

Нікітін пояснив, що проблема полягає не лише у зруйнованій інфраструктурі, яка потребує значних інвестицій, але й у самому джерелі води.

«Навіть якщо уявити, що окупанти відновлять забір води з річки, не треба забувати: ще у 60-х роках Сіверський Донець не міг забезпечити потреб Донбасу. Потужність каналу тоді становила близько 42 кубометри за секунду, але сама річка мала лише 10-12. Тобто дефіцит був трикратний. Канал працював максимум на 35-37 кубометрів, а згодом його фактична подача впала до 24», – розповів Андрій Нікітін.

За його словами, наповнення самої річки залежить від каналу Дніпро-Донбас, який контролює Україна. «Поки ми контролюємо Дніпро-Донбас та річку Оскіл, ми впливаємо на кількість води, доступну ворогу», – зазначив Андрій Нікітін. За його словами, для повного забезпечення Донбасу водою окупантам довелося б дійти до Дніпра.

Читайте також:

Теги: вода водопостачання росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як відомо, з початку серпня Україна значно посилила атаки на російські нафтові об'єкти
Українські дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів РФ на Чорному морі – Bloomberg
24 вересня, 23:45
Норвегія повідомила, скільки разів РФ порушувала повітряний простір країни цьогоріч
Норвегія повідомила, скільки разів РФ порушувала повітряний простір країни цьогоріч
23 вересня, 15:39
Стубб неодноразово говорив, що Трамп починає втрачати терпіння щодо Путіна
Гарантії безпеки для України: президент Фінляндії умову, яка не дозволить Росії напасти знову
20 вересня, 20:59
Російські винищувачі увійшли у повітряний простір на глибину менш ніж 10 км
Росія зробила заяву щодо своїх винищувачів у Естонії: що відповіли у Таллінні
20 вересня, 15:56
Гра Росії з США – це конфлікт з Китаєм. На кону – рідкоземи Арктики
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
16 вересня, 11:06
Зеленський укотре закликав союзників посилити санкції проти Росії
«Це розширення війни». Зеленський відреагував на дрони у повітряному просторі країн НАТО
13 вересня, 20:51
Сепаратист Олег Царьов та кремлівська оперна діва Анна Нетребко вже «підняли» у Донецьку оперу і взялись за Лондонську
Перший російський «культурний дрон» долетів до Лондона Гібридна війна
11 вересня, 17:30
Ставки при поганих картах на руках. Програє війну той, у кого першим здадуть нерви
Ставки при поганих картах на руках. Програє війну той, у кого першим здадуть нерви
8 вересня, 07:25
Трамп висловив упевненість у закінченні російсько-української війни
Трамп висловив упевненість у закінченні російсько-української війни
8 вересня, 03:23

Соціум

Недоступна розкіш окупантів: розвідка нарахувала 11 тис російських трун через брудну воду
Недоступна розкіш окупантів: розвідка нарахувала 11 тис російських трун через брудну воду
Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT
Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT
Країна-сусідка залучає війська для посилення прикордонного контролю
Країна-сусідка залучає війська для посилення прикордонного контролю
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС
«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС

Новини

Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua