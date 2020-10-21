Непереможні українські боксери битимуться 13 грудня в Німеччині

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Олександр Захожий у попередньому поєдинку переміг земляка Костянтина Довбищенка Світлина - Boxingnews.com.ua

Бійці розраховують повернути змагальний тонус і поліпшити рейтинг

Три перспективних українських бійці, середньоваговик Карен Чухаджян, а також супертяжі Владислав Сіренко і Олександр Захожий, які представляють німецьку промоутерську компанію Faechersport management, мають провести наступні поєдинки під час вечора боксу в одному з міст Німеччини 13 грудня. Якщо не завадить пандемія коронавірусу. Про це розповів їх менеджер Максим Міхальов.

У кожного з бійців були на 2020 рік амбітні плани, однак із відомих причин їх вдалося перекроїти чи притримати.

27-річний супертяж із Запоріжжя Олександр Захожий (14-0, 10 КО), щоб зовсім не розгубити практики, вийшов у серпні в ринг проти маловідомого українця Костянтина Довбищенка (7-7-1). Переміг, але розраховує на більше. Цьогоріч Олександр сподівався зустрітися з на десять років старшим земляком Андрієм Руденком (33-5, 20 КО).

Олександр Захожий

«Ми прийняли виклик від Руденка, - розповідає Олександр. – Це непростий суперник, з ним було б цікаво. Ми з ним проходили одні збори, спарингували. На кону мав бути пояс WBA International, завдяки якому я потрапляв би в топ-15 світу. Але цей пояс забрала інша промоутерська компанія. Без титулу нам цей бій не цікавий. Тому поєдинок з Руденком скасували».

За словами Міхальова, наразі ведуться переговори, щоб 13 грудня Захожий бився за перший повноцінний титул. При цьому менеджер запевняє, що це точно не буде поєдинок з іншим його підопічним, 24-річним киянином Владиславом Сіренком (14-0, 13 КО).

«Сіренко 13 грудня братиме участь у тому ж вечорі, що й Захожий, але кожен матиме свого суперника, - каже Максим. – Я не зацікавлений у тому, щоби представники нашої компанії билися між собою. Так, деякі промоутери це практикують. Особливо зараз, в умовах пандемії. Але я волію вести обох наших тяжів паралельним шляхом. Вони обоє в перспективі здатні боротися за чемпіонські пояси. Не бачу сенсу зводити їх у рингу один проти одного. Хтось переможе, але в іншого буде в рекорді поразка. Навіщо мені це?»

Владислав Сіренко

Наразі імена суперників Захожого і Сіренка за вечором 13 грудня невідомі. Максим Міхальов розраховує, що і Олександр, і Владислав боротимуться за якісь пояси, що допоможе їм піднятися в рейтингу. А поки Сіренко не лише готується до майбутнього бою, але й збирається перемогти на найближчих місцевих виборах.

Натомість 24-річний киянин Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) не виходив у ринг з 1 лютого. Тобто з того часу, як він несподівано переміг у бою за титул WBA International у середній вазі росіянина Сєрґєя Воробйова на його території, але при цьому підхопив коронавірусну інфекцію. Після того Карен збирався підписати контракт із одною з американських промоутерських компаній.

Карен Чухаджян

«З американцями не вийшло. Я підписав з ними контракт, але сенс? Ми навіть візи не відкрили. Коронавірус заважає. Сидів без діла. Потім з’явився з пропозицією Макс Міхальов. Ми давно знайомі. Вирішив співпрацювати з ним», - говорить Чухаджян.

За словами Міхальова, до співпраці з Кареном, який був чемпіоном світу серед молоді за версіями WBC і WBO, його підштовхнув тренер бійця В’ячеслав Сенченко.

«Слава вдруге звернувся, сказав, що кар’єра Чухаджяна в тупику, щось треба робити. Ми домовилися. Тепер 13 грудня буде бій. Враховуючи велику паузу, поєдинок буде втягуючим. Проте враховуючи, що Каренові 24 роки, у нього все попереду. Якщо завадить пандемія, виступимо в Німеччині і будемо домовлятися про статусніші бої. Буде друга хвиля пандемії – не виключено, будемо битися в Києві. У вечорі з компанією Усика чи самі. У нас достатньо боксерів для проведення самостійного вечора».