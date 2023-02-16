Незаконне відсторонення керівництва УАФ може призвести до розриву відносин з УЄФА – Протасов

Ситуація в українському футболі стала дуже складною

Незаконне відсторонення керівництва УАФ через рішення судів, які взагалі не мають права втручатися у діяльність національних футбольних асоціацій, є прямим шляхом до розриву відносин з УЄФА. Про це заявив перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов.

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За його словами, зараз руками наших же правоохоронних органів намагаються грубо порушити усі можливі регламенти УЄФА та ФІФА. І роблять це після офіційного застереження цих організацій про ризик виключення України з їх складу.

«Невже не ясно, що абсолютно незаконне відсторонення керівництва УАФ за допомогою сумнозвісних судів – це прямий шлях до розриву відносин з УЄФА?

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Невже не ясно, що подібної неповаги до своїх Статутів (а їх дотримується увесь європейський цивілізований світ) та ігнорування попереджень нам вдруге можуть не пробачити?

І справа тут не в Павелко чи Запісоцькому. Були й інші на цих посадах до них, і будуть наступники після них. Справа в тому, що це виборні посади, тому з них не можна відстороняти. Справа ще й в тому, що УЄФА та ФІФА не можуть дозволити собі розкіш, аби керівників національних асоціацій у різних країнах відстороняли суди, коли комусь так заманеться чи коли це буде вигідно інтересам іншої країни», – написав він.

Крім того, Протасов зауважив, що для самого президента УАФ Андрія Павелка незаконне рішення Печерського суду про його відсторонення на два місяці не буде мати жодних наслідків.

«Жодних! Павелко навіть заробітної платні в УАФ не отримує і ніколи не отримував», – зазначив Протасов.

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Натомість постраждає в такому випадку лише Україна, додав він.

«Постраждає в такому випадку лише Україна, наш футбольний імідж, ділова репутація, наші футболісти і наші клуби. А також досить сильні на сьогодні наші позиції у міжнародних спортивних колах, особливо, в питаннях санкційної антиросійської політики», – пояснив Протасов.

Раніше в УАФ повідомили, що прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення з посад на два місяці президента УАФ Андрія Павелка і генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Відповідне клопотання в Асоціації назвали необґрунтованим та прямим втручанням в діяльність Громадської спілки, яке заборонено Статутами, зокрема, і ФІФА, і УЄФА.