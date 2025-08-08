Головна Спорт Новини
Нідерланди – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-16

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Нідерланди – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-16
Початок матчу Нідерланди – Україна – о 22:00 за київським часом

Гру Нідерланди – Україна транслюватиме YouTube-канал FIBA

Кадетська збірна України U-16 з перемоги розпочала свої виступи на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, у яскравому протистоянні перегравши Данію 82:73. Тепер команду Олега Шевченка чекає наступне випробування – гра проти Нідерландів, які теж з перемоги розпочали чемпіонат Європи, здолавши Косово 61:57. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Гру Нідерланди – Україна транслюватиме YouTube-канал FIBA. Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Загалом стартовий тур підтвердив думку, що група у нашої збірної доволі рівна і кожен матч має бути непростим, а вирішувати все будуть деталі.

У збірної України гарну стартову гру провели Дмитро Даценко та Євген Татунчак, які набрали по 25 очок, а Татунчак ще й зібрав 16 підбирань.  У Нідерландів у стартовій грі турніру найкраще себе проявив Скай Бергенс – 14 очок, 9 підбирань та 5 передач.

Збірні України та Нідерландів на чемпіонатах Європи U-16 грали лише одного разу – у 2017 році Нідерланди перемогли 55:48.

Загалом з 2004 року Нідерланди двічі грали у Дивізіонах А, але одразу з них вилітали, граючи в Дивізіоні В. В минулому році ця збірна завершила Євробаскет на 7-місці. 7 раз за останні 17 чемпіонатів Європи у Дивізіоні В збірна Нідерландів виходила до топ-8.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Наступний свій матч проти Словаччини наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 9 серпня.

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. 

