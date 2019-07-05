Нігерієць, якого збирається купити «Шахтар». Відео яскравих моментів



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Мікель Аґу спробує стати донецьким хлопцем? UA-Футбол

Transfermarkt оцінює трансфер Мікеля Аґу в 2 мільйони євро

Донецький клуб звернувся до «Порту» стосовно можливого трансферу опорного півзахисника Мікеля Аґу. «Шахтар» вже контактував із керівництвом португальського клубу, щоб оцінити можливість підписання нігерійського хавбека. Мікель Аґу – вихованець «Порту», він дебютував у першій команді у березні 2014 року. Аґу може зіграти як опорника, так і центрального півоборонця або центрального оборонця.

26-річний футболіст виступав на правах оренди за «Брюґґе», «Віторію Сетубал» та «Бурсаспор». У сезоні-2018/2019 Мікель грав у «Віторії» – на його рахунку 21 матч, 1 м'яч та стільки ж результативних передач. В активі Аґу також сім поєдинків у складі збірної Нігерії.

За «Порту» футболіст зіграв лише два матчі, з 2015 року й виступав за вищевказані клуби на правах орендних угод. Видання Transfermarkt оцінює його трансфер у 2 мільйони євро. Контракт із «Порту» розрахований до літа 2021-го.

Джерело: UA-Футбол