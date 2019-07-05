  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нігерієць, якого збирається купити «Шахтар». Відео яскравих моментів

    • Розсилка
    Мікель Аґу спробує стати донецьким хлопцем? - Нігерієць, якого збирається купити «Шахтар». Відео яскравих моментів
    Мікель Аґу спробує стати донецьким хлопцем?
    UA-Футбол

    Transfermarkt оцінює трансфер Мікеля Аґу в 2 мільйони євро

    Донецький клуб звернувся до «Порту» стосовно можливого трансферу опорного півзахисника Мікеля Аґу. «Шахтар» вже контактував із керівництвом португальського клубу, щоб оцінити можливість підписання нігерійського хавбека. Мікель Аґу – вихованець «Порту», він дебютував у першій команді у березні 2014 року. Аґу може зіграти як опорника, так і центрального півоборонця або центрального оборонця.

    Читайте також

    26-річний футболіст виступав на правах оренди за «Брюґґе», «Віторію Сетубал» та «Бурсаспор». У сезоні-2018/2019 Мікель грав у «Віторії» – на його рахунку 21 матч, 1 м'яч та стільки ж результативних передач. В активі Аґу також сім поєдинків у складі збірної Нігерії.

    За «Порту» футболіст зіграв лише два матчі, з 2015 року й виступав за вищевказані клуби на правах орендних угод. Видання Transfermarkt оцінює його трансфер у 2 мільйони євро. Контракт із «Порту» розрахований до літа 2021-го.

     Читайте також: «Шахтар» не справився з командою третього дивізіону німецького чемпіонату (відео) 

     

    Джерело: UA-Футбол

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Порту Мікель Аґу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ