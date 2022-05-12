Nike відмовився спонсорувати московський «Спартак»

Nike була технічним спонсором ФК «Спартак» з 2005 року

Американська компанія Nike більше не співпрацюватиме з московським футбольним клубом «Спартак», оскільки він наступного сезону не братиме участь у єврокубках

Компанія Nike повідомила московський футбольний клуб «Спартак» про припинення спонсорського контракту через те, що, відповідно до вердикту УЄФА, клуб не зможе брати участь у єврокубках наступного сезону. Про це повідомила пресслужба ФК.

Керівництво «Спартака» вже почало шукати нового постачальника екіпіровки.

Американська транснаціональна компанія Nike, що спеціалізується на спортивному одязі та взутті, була технічним спонсором ФК «Спартак» з 2005 року. Після початку повномасштабної війни в Україні компанія у березні-квітні пішла з російського ринку.

Зараз на російській сторінці сайту компанії вивішено оголошення: «Нині не може гарантувати доставку товарів покупцям у Росії. У зв'язку з цим придбання товарів на вебсайті nike.com та у програмі Nike тимчасово недоступні у цьому регіоні».

Нагадаємо, що у березні компанія Ferrari повідомила, що призупиняє виробництво автомобілів для російського ринку та надасть 1 млн євро допомоги українцям.

Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.