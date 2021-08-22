Німецькі гімнастки пояснили відмову від купальників на Олімпіаді: «Труси можуть з'їхати!»

Для протесту у гімнасток було кілька причин

Гімнастки з Німеччини, які на Іграх-2020 у Токіо відмовилися показувати свої ноги на знак протесту проти сексуалізації жінок в спорті, зробили ще одну заяву на цю тему. Про це пише Спорт Сегодня.

Як виявилося, для протесту проти сексуалізації, який гімнастки з Німеччини влаштували на Олімпіаді в Токіо, була й інша причина. У комбінезонах, яким спортсменки віддали перевагу перед більш відвертим вбранням, їм просто зручніше було виступати.

«Гімнастки виконують різні екстремальні рухи. Труси можуть з'їхати і випадково оголити те, що не потрібно. Ми не можемо стежити за купальником під час змагань. І просто хочемо показати іншим спортсменкам, що вони можуть надягати що завгодно», – каже німецька гімнастка Пауліна Шефер.

Нагадаємо, що протягом багатьох років гімнастки виступали в купальниках з оголеними ногами і з вирізом. Однак на Іграх у Токіо німецька команда в складі Елізабет Зайц, Кім Буї, Сари Восс і Пауліни Шефер замість купальників вийшла в комбінезонах до щиколоток.

«Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що одягнені гімнастки», – пояснила тоді Елізабет Зайц ініціативу атлеток під гаслом «Це мій вибір».

Жіноча збірна Німеччини в командних змаганнях на Олімпіаді в Токіо посіла десяту сходинку. А єдину медаль німцям в гімнастиці на Іграх-2020 приніс чоловік – срібло на брусах виборов Лукас Даузер.

Додамо, що курйози з одягом, на які натякнула Пауліна Шефер, і справді часом трапляються в спорті. Наприклад, на зимовій Олімпіаді-2018 під час виступу в фігурному катанні французького дуету Гійом Сізерон – Габріела Пападакіс у партнерки оголилися груди. Але вона змогла завершити програму.

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