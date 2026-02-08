Головна Світ Політика
На Олімпіаді в Мілані освистали Джей Ді Венса: американський канал приховав це

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
На Олімпіаді в Мілані освистали Джей Ді Венса: американський канал приховав це
Джей Ді Венс та друга леді Уша Венс на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у п'ятницю
фото: AP

У трансляції NBC освистування не було чути і не було зроблено жодних зауважень, коли Венс з'явився на екрані, а коментаторська команда просто сказала «Джей Ді Венс»

Відкриття Зимових Олімпійських ігор у Мілані ознаменувалося гучним інцидентом за участю віцепрезидента США. Коли камери на стадіоні навели на Джей Ді Венса та його дружину Ушу, трибуни вибухнули свистом. Проте американські глядачі, які дивилися церемонію через національного мовника NBC, про це так і не дізналися. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Контраст між різними трансляціями виявився разючим. Поки глядачі канадського каналу CBC чітко чули гучний свист, а коментатор відверто здивувався негативній реакції натовпу, в ефірі американського NBC панувала тиша. Коментатори NBC обмежилися лише представленням посадовця, а на фоні було чути лише поодинокі оплески.

Згодом Білий дім оприлюднив кадри з трансляції NBC як офіційну хроніку, де жодного натяку на невдоволення публіки не було. Факт освистування підтвердили журналісти видання The Guardian, які перебували безпосередньо на стадіоні, а також численні відео від очевидців у соціальних мережах.

Це вже не перший випадок, коли американські медіа або організатори заходів намагаються захистити адміністрацію Трампа від публічної критики. У вересні минулого року на Відкритому чемпіонаті США з тенісу організатори просили мовників не показувати реакцію трибун на Дональда Трампа під час чоловічого фіналу. Ситуація в Мілані стала черговим прикладом цензурування звукового супроводу в реальному часі для внутрішньої аудиторії США.

Міжнародний олімпійський комітет спробував пом’якшити ситуацію. Речник МОК Марк Адамс дипломатично оминув тему свисту, заявивши, що він бачив лише «фантастичну підтримку» команди США. Він також додав, що присутність вищого керівництва США важлива для олімпійського руху, особливо напередодні наступних Ігор у Лос-Анджелесі.

Варто зазначити, що Джей Ді Венс був не єдиним, хто отримав негативну реакцію від італійських глядачів – освистуванням також зустріли чотирьох спортсменів, які представляли збірну Ізраїлю.

Як відомо, на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, що відбулися одразу у кількох італійських локаціях – Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, ключовою частиною шоу традиційно став парад націй.

На стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані синьо-жовтий прапор України несла дебютантка Олімпійських ігор, 21-річна представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Для спортсменки цей вихід став особливо емоційним – її батько служить у лавах Збройних сил України.

«Я не думала, що саме мені довірять нести прапор. В Україні є багато більш відомих спортсменів, але я впевнена, що тато пишається мною – і тим, що я тут, і тим, що представляю країну», — зізналася Сидьорко в коментарі Національному олімпійському комітету.

Ще однією зіркою міланської частини церемонії став фігурист Кирило Марсак. Український представник одиночного катання виконав запальні рухи на початку урочистого проходу, запаливши публіку. 

Паралельно в Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем України став Владислав Гераскевич – перший в історії український скелетоніст.

