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    Шевченко напередодні Євро розпустив гравців по домівках

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    Футболісти збірної України отримали кілька днів відпочинку - Шевченко напередодні Євро розпустив гравців по домівках
    Футболісти збірної України отримали кілька днів відпочинку
    Фото УАФ

    Головний тренер футбольної збірної дав гравцям кілька днів відпочинку

    Перша стадія підготовки української збірної до чемпіонату Європи з футболу завершилася вчора контрольним матчем проти збірною Бахрейну. На жаль, команда Андрія Шевченка задовольнилася лише нічиєю, хоча цілком могла й програти. Віктор Циганков зрівняв рахунок лише в компенсований арбітром час.

    Сам тренер залишився задоволеним грою.

    «Загалом я задоволений грою, задоволений діями молодих футболістів, вони сприймають наші вимоги. Тижневий цикл тренувань був дуже продуктивним, у футболі дуже важлива саме підготовка, – сказав Шевченко. – Ми дали навантаження футболістам та отримали реакцію на нього. Тепер у нас буде кілька вихідних, а потім ми зберемося 28 травня та готуватимемося до другого контрольного матчу, а потім — до третього».

    Наступного тижня до тренувального табору приїдуть Андрій Ярмоленко, Едуард Соболь, Руслан Малиновський, Роман Яремчук, Богдан Михайличенко. Останнім, вже після 29 травня, коли в Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів, до команди приєднається Олександр Зінченко.

    На початку червня збірна України зіграє з Північною Ірландією та Кіпром. 11 червня бере старт чемпіонат Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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    Шевченко напередодні Євро розпустив гравців по домівках