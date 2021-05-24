Шевченко напередодні Євро розпустив гравців по домівках

Головний тренер футбольної збірної дав гравцям кілька днів відпочинку

Перша стадія підготовки української збірної до чемпіонату Європи з футболу завершилася вчора контрольним матчем проти збірною Бахрейну. На жаль, команда Андрія Шевченка задовольнилася лише нічиєю, хоча цілком могла й програти. Віктор Циганков зрівняв рахунок лише в компенсований арбітром час.

Сам тренер залишився задоволеним грою.

«Загалом я задоволений грою, задоволений діями молодих футболістів, вони сприймають наші вимоги. Тижневий цикл тренувань був дуже продуктивним, у футболі дуже важлива саме підготовка, – сказав Шевченко. – Ми дали навантаження футболістам та отримали реакцію на нього. Тепер у нас буде кілька вихідних, а потім ми зберемося 28 травня та готуватимемося до другого контрольного матчу, а потім — до третього».

Наступного тижня до тренувального табору приїдуть Андрій Ярмоленко, Едуард Соболь, Руслан Малиновський, Роман Яремчук, Богдан Михайличенко. Останнім, вже після 29 травня, коли в Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів, до команди приєднається Олександр Зінченко.

На початку червня збірна України зіграє з Північною Ірландією та Кіпром. 11 червня бере старт чемпіонат Європи.