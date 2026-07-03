«Нововведення безглузді». Чепурний оцінив останні реформи у гімнастиці

Назар Чепурний: Від цієї реформи ніхто не виграє, бо у суддів будуть нові підстави знімати бали

Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував останні реформи у спортивній гімнастиці. Зокрема, нововведення на вільних вправах, де чоловікам тепер треба робити хореографічні елементи та елементи на гнучкість.

«Як на мене, нововведення безглузді. Тепер під час виступів потрібно додатково думати, як саме перейти з діагоналі, куди слід повернути. Раніше на усе це ти не відволікався, не заучував куди робити переходи чи в який бік повертати. Головне, що від цієї реформи ніхто не виграє, а лише програють, бо у суддів будуть нові підстави знімати бали.

Як ставлюсь до того, що зараз під час виступів на снарядах треба вісім елементів робити замість 10? Позитивно. Добре, що менше, а не більше. Але тут також є нюанс. Ті, хто за 10 елементів під час свого виступу встигав набирати бали, тепер повинні робити це за 8 елементів. Тобто, складність підвищується. Простіше кажучи, елементів стало менше, але тепер вони повинні бути складнішими.

На Олімпіаді 2028 у Лос-Анджелесі будуть змішані команди, які складатимуться з хлопця та дівчини. Моє ставлення до цього формату? Не знаю, нейтрально. Це не щось геть нове. Я колись виступав у такому форматі на юнацьких Олімпійських іграх 2018 в Буенос-Айресі. Тому побачимо. Є нові вимоги – будемо підлаштовуватись», – розповів Чепурний.

Нагадаємо, Назар Чепурний – найкращий спортсмен лютого 2026 року за версією НОК України. Цю нагороду він отримав, за перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що проходив у німецькому місті Котбус. Найкращим тренером місяця став Геннадій Сартинський – особистий тренер Чепурного.

Також Назар Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу 2026 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Українець взяв участь у 3 з 5 етапів Кубка світу сезону 2026 – на кожному з них Назар виборював медалі.

золото у Котбусі

золото у Баку

бронзу у Досі

Зазначимо, що це друга поспіль перемога гімнаста в підсумкових заліках: минулого року він став кращим на паралельних брусах, а цьогоріч – в опорному стрибку.