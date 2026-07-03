Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Нововведення безглузді». Чепурний оцінив останні реформи у гімнастиці

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Нововведення безглузді». Чепурний оцінив останні реформи у гімнастиці
Назар Чепурний: Є нові вимоги – будемо підлаштовуватись
фото: World Gymnastics

Назар Чепурний: Від цієї реформи ніхто не виграє, бо у суддів будуть нові підстави знімати бали

Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував останні реформи у спортивній гімнастиці. Зокрема, нововведення на вільних вправах, де чоловікам тепер треба робити хореографічні елементи та елементи на гнучкість.

«Як на мене, нововведення безглузді. Тепер під час виступів потрібно додатково думати, як саме перейти з діагоналі, куди слід повернути. Раніше на усе це ти не відволікався, не заучував куди робити переходи чи в який бік повертати. Головне, що від цієї реформи ніхто не виграє, а лише програють, бо у суддів будуть нові підстави знімати бали. 

Як ставлюсь до того, що зараз під час виступів на снарядах треба вісім елементів робити замість 10? Позитивно. Добре, що менше, а не більше. Але тут також є нюанс. Ті, хто за 10 елементів під час свого виступу встигав набирати бали, тепер повинні робити це за 8 елементів. Тобто, складність підвищується. Простіше кажучи, елементів стало менше, але тепер вони повинні бути складнішими.

На Олімпіаді 2028 у Лос-Анджелесі будуть змішані команди, які складатимуться з хлопця та дівчини. Моє ставлення до цього формату? Не знаю, нейтрально. Це не щось геть нове. Я колись виступав у такому форматі на юнацьких Олімпійських іграх 2018 в Буенос-Айресі. Тому побачимо. Є нові вимоги – будемо підлаштовуватись», – розповів Чепурний.

Нагадаємо, Назар Чепурний – найкращий спортсмен лютого 2026 року за версією НОК України. Цю нагороду він отримав, за перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що проходив у німецькому місті Котбус. Найкращим тренером місяця став Геннадій Сартинський – особистий тренер Чепурного.

Також Назар Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу 2026 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Українець взяв участь у 3 з 5 етапів Кубка світу сезону 2026 – на кожному з них Назар виборював медалі.

  • золото у Котбусі
  • золото у Баку
  • бронзу у Досі

Зазначимо, що це друга поспіль перемога гімнаста в підсумкових заліках: минулого року він став кращим на паралельних брусах, а цьогоріч – в опорному стрибку.

Читайте також:

Теги: Назар Чепурний спортивна гімнастика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Назар Чепурний: Один невірний рух в опорному стрибку і все може піти не за планом
Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний: Я і сьогодні боюся кожного стрибка
30 червня, 21:05
Джерела зазначають, що розгнівана Сабріна Войня кілька разів вдарила свого хлопця кулаком
19-річна гімнастка жорстоко побила свого хлопця, який відмовився провести з нею час
5 червня, 09:54
Сімона Байлз наразі думає над поверненням у великий спорт і виступом на домашній Олімпіаді-2028
Найтитулованіша гімнастка світу Байлз налякала своїми проблемами зі здоров'ям
7 червня, 19:54
Назар Чепурний – найкращий спортсмен лютого 2026 року за версією НОК України
Український гімнаст Чепурний повідомив про амбітні плани на головні старти сезону
16 червня, 14:33
24 травня виконком European Gymnastics зняв санкції з росіян та білорусів
European Gymnastics відклала затвердження рішення щодо присутності прапору Росії на турнірах
30 червня, 10:36
Назар Чепурний: Початок цього сезону вийшов бадьорий
Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Чепурний озвучив завдання на головні змагання року
1 липня, 10:59

Новини

У футболістів збірної Тунісу знайшли заборонену речовину в організмах на Чемпіонаті світу
У футболістів збірної Тунісу знайшли заборонену речовину в організмах на Чемпіонаті світу
Лідер «Барселони» пропустить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Лідер «Барселони» пропустить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
«Нововведення безглузді». Чепурний оцінив останні реформи у гімнастиці
«Нововведення безглузді». Чепурний оцінив останні реформи у гімнастиці
«Це нагорода». Михайленко оцінив вихід збірної України U-19 у півфінал Євро-2026 з футболу
«Це нагорода». Михайленко оцінив вихід збірної України U-19 у півфінал Євро-2026 з футболу
Воротар збірної Іспанії побив багаторічний рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Воротар збірної Іспанії побив багаторічний рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Стало відомо, де зіграють Світоліна та Костюк після Вімблдону
Стало відомо, де зіграють Світоліна та Костюк після Вімблдону

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua