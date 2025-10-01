Головна Світ Політика
ISW: Росія готує інформаційне поле для диверсій проти Польщі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Аналітики ISW розцінюють заяву СЗР як спробу Кремля уникнути відповідальності
фото з відкритих джерел

Росія вже аналогічно звинувачувала Україну у здійсненні нещодавніх вторгнень безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії

Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що Росія та Білорусь, ймовірно, готують інформаційні умови для проведення диверсійних операцій проти критичної інфраструктури в Польщі, а також можуть здійснити додаткові вторгнення безпілотників. Мета цих дій – звинуватити в усьому Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що висновок зроблено на підставі заяви Служби зовнішньої розвідки Росії, яка 30 вересня безпідставно звинуватила Київ у підготовці «атаки під чужим прапором» проти Польщі.

СЗР заявила, що Головне управління військової розвідки України нібито спільно з польською розвідкою планує розгорнути до Польщі диверсійно-розвідувальну групу. За версією Москви, ця група складатиметься з громадян Росії та Білорусі, які воюють на боці України у складі Легіону «Свобода Росії» (ЛСР) та полку Кастуся Калиновського.

Російська розвідка стверджує, що проукраїнські бійці видадуть себе за російських та білоруських спецпризначенців після їхнього захоплення польськими силами безпеки, а також одночасно можуть здійснити «атаку» на критичну інфраструктуру в Польщі, щоб «підвищити громадський резонанс».

СЗР стверджує, що таким чином Україна нібито намагається скористатися нещодавніми вторгненнями безпілотників у повітряний простір НАТО для розпалювання антиросійських настроїв та ескалації війни.

Аналітики ISW розцінюють заяву СЗР як спробу Кремля уникнути відповідальності за можливі майбутні диверсії, які можуть бути здійснені Росією та Білоруссю.

Росія вже аналогічно звинувачувала Україну у здійсненні нещодавніх вторгнень безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, незважаючи на те, що посадовці обох країн приписували ці інциденти Росії.

Нагадаємо, російський уряд планує значно збільшити фінансування телевізійної пропаганди на фоні посилення обмежень на соціальні мережі та Інтернет. Згідно з інформацією, яку опублікувало опозиційне видання «Верстка», у 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів, що суттєво перевищує заплановані 69,1 мільярда рублів на 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

У російському бюджеті на 2025 рік також передбачено 4,5 мільярда рублів на Telegram-канал Solovyov Live і 49 мільйонів рублів на онлайн-агрегатор новин Readovka, що, ймовірно, є частиною стратегії адаптації пропаганди до соціальних мереж.

 

Теги: ISW росія Польща безпілотник диверсія

