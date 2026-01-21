Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу у грі НБА

Святослав Михайлюк вийшов у старті, відіграв 17 хвилин, за які набрав 4 очка

У НБА цієї ночі «Юта» Святослава Михайлюка здобула домашню перемогу над «Міннесотою» 127:122. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Святослав Михайлюк вийшов у старті, відіграв 17 хвилин, за які набрав 4 очка (1/1 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 3 підбирання та 1 перехоплення.

В NCAA «Орегон» поступився «Мічігану Стейт» 52:68. Олександр Кобзистий провів на майданчику 11 хвилин, набрав 3 очка (1/1 триочкові) при 1 фолі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0