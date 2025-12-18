Один з лідерів збірної України з баскетболу повернувся на майданчик після травми

Санон набрав 4 очки в матчі Єврокубку

Один з лідерів збірної України з баскетболу Іссуф Санон повернувся на майданчик після травми і зіграв 11 хвилин в матчі Єврокубку, в якому його «Шльонськ» поступився «Манресі» 90:96. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ФБУ.

Санон набрав 4 очки (2/2 двоочкові, 0/2 триочкові), віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

В Румунії в 1/8 фіналу Кубка відбулась перша зустріч команд українців – «Рапід» вдома обіграв «Динамо» 83:73. У переможців Олександр Липовий відіграв 25 хвилин, набрав 6 очок (1/3 двоочкові, 1/3 триочкові, 1/2 штрафні), зробив 8 підбирань, 1 передачу при 3 фолах та 1 втраті. За Динамо В'ячеслав Бобров зіграв 28 хвилин, набрав 5 очок (2/5 двоочкові, 1/5 штрафні), зробив 5 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення, 2 блок-шоти при 2 фолах.

Ще одна дуель українців відбулась у Північно-європейській баскетбольній лізі (ENBL). Латвійська «Валмієра» обіграла австрійський «Капфенберг Буллз» 102:89. У «Валмієри» 16 хвилин зіграв Павло Дзюба, який не набрав очок (0/1 двоочкові), зробив 2 підбирання, 1 передачу при 2 фолах. За австрійців Віталій Зотов провів на майданчику 34 хвилини, набрав 18 очок (1/3 двоочкові, 4/9 триочкові, 4/4 штрафні), зробив 2 підбирання, 7 передач, 1 перехоплення при 5 фолах та 1 втраті.

В другому дивізіоні Іспанії «Мелілья» програла «Гіпускоа» 62:84. Павло Крутоус відіграв 8 хвилин, очок не набрав (0/2 триочкові), зробив 1 підбирання при 3 фолах.

В NCAA «Орегон» переграв «Портленд» 94:69. Олександр Кобзистий зіграв 10 хвилин, набрав 3 очка (0/2 двоочкові, 1/1 триочкові), зробив 1 підбирання при 1 фолі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0