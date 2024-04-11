Поліція затримала двох фанатів «Барселони» за нацистське вітання на грі Ліги чемпіонів

За даними Головного управління поліції Франції, двох уболівальників каталонського клубу було затримано «за виправдання військових злочинів»

Поліція веде розслідування з метою встановлення всіх причетних до цього інциденту

Двох фанатів «Барселони» затримали у Парижі після матчу із «ПСЖ».

«Барселона» обіграла «ПСЖ» на виїзді в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:2.

За даними Головного управління поліції Франції, двох уболівальників каталонського клубу було затримано «за виправдання військових злочинів та публічні образи расистського характеру».

Як повідомляє As, йдеться про нацистське вітання, расистські кричалки та звуки, що імітують мавпяче ухання.

Затримані вболівальники також принесли на «Парк де Пренс» банер із написом: «Можна купити гравців, але не історію».

Наразі поліція веде розслідування з метою встановлення всіх причетних до цього інциденту.

Нагадаємо, що гравцю НБА загрожує пожиттєва дискваліфікація через причетність до незаконних ставок на спорт.