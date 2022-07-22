У Маріуполі діти показали, який вигляд зараз має стадіон (відео)

Зараз на території стадіону російські загарбники грають у футбол і проводять молоді лекції

Українські підлітки показали, який зараз має вигляд найбільший критий стадіон України Іллічівець в окупованому російськими військами Маріуполі. Відповідне відео опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на території стадіону російські загарбники грають у футбол і проводять молоді лекції про шкоду алкоголю.

На відео можна побачити, що діти на велосипедах знімають зруйновану будівлю.

«Колись він був цілим, я займався тут боротьбою. Але зараз я можу тільки прибиранням тут зайнятися», – говорить один з підлітків.

Зазначимо, стадіон Іллічівець вміщував 5 500 глядачів. У спорткомплекс входило футбольне поле, зал боротьби, зал боксу, універсальний зал для волейболу та баскетболу, зал для настільного тенісу, тренажерний зал і відкритий корт для тенісу. Він був побудований Маріупольським металургійним комбінатом у 2007 році.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.