Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді

glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Марта Костюк: Намагалася просто насолоджуватися тим, що перебуваю у півфіналі
фото: AP

Марта обіграла ексросіянку у трьох сетах і вперше в кар’єрі гратиме у фіналі тисячника

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала перемогу над ексросіянкою Анастасією Потаповою, яка нині виступає за Австрію, у півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БТУ.

Що сказала Костюк

«Чесно кажучи, це неймовірно. Думаю, другий сет сьогодні вийшов дуже дивним. Я не програвала жодного сету цього тижня, тому сам факт, що я його програла, був дещо незвичайним.

Але я дуже пишаюся тим, як мені вдалося продовжувати себе підтримувати. Сьогодні я не грала так, як завжди, але відчула, що саме це було ключем до успіху і, схоже, їй це не сподобалося.

Мені здається, наш матч минулого року був зовсім іншим. Вона грала інакше, і умови сьогодні, мені здається, трохи були на її користь – м’ячі були дуже важкими, вони не підхоплювали моє обертання, тому вона трималася дуже далеко за задньою лінією.

Я пробувала різні варіанти. Очевидно, те, що я робила у другому сеті, не спрацювало. Але я неймовірно рада тому, як змогла переламати хід матчу.

Думаю, найбільше було вкладено часу в спокійну гру у важливі моменти – особливо в останні пару років. Навіть сьогодні, у складні моменти, я намагалася просто насолоджуватися тим, що перебуваю тут, у півфіналі. І незалежно від того, як все могло скластися, я хотіла запам’ятати цей момент таким, щоб за 20 років згадувати його з усмішкою, а не з почуттям страждання чи зайвої самокритики. Тому що зрештою ми завжди виходимо на корт і робимо все можливе. І сьогодні я зробила саме це, і мені нема в чому собі дорікнути», – сказала Костюк.

Як складається сезон 2026 для Костюк

Марта Костюк виграла вже 11 матчів поспіль з врахуванням виступів за збірну України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Костюк вперше у кар’єрі зіграє у фіналі турніру WTA 1000. Її суперницею 2 травня стане «нейтральна» Мірра Андрєєва. Нагадаємо, у середині квітня Марта стала переможницею турніру WTA 250 у Руані, здобувши свій другий трофей на рівні Туру.

Марта отримала 26-й номер посіву в Мадриді та пропустила перше коло. У другому раунді українка перемогла Юлію Путінцеву з Казахстану, у третьому – п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу зі США, у четвертому – американку Кеті Макнеллі, в 1/4 фіналу – чешку Лінду Носкову.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Теги: Марта Костюк теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua