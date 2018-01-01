Олімпіада-2018. Канадські фігуристи завоювали золото в турнірі танцювальних дуетів
- Сьогодні, 10:08
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Тесса Віртью і Скотт Моїр встановили рекорд по загальній сумі двох програм
Канадські фігуристи Тесса Віртью і Скотт Моїр виграли турнір танцювальних дуетів на Олімпійських іграх в Пхьончхані.
Срібними призерами стали французи Габріела Пападакісі Гійом Сізерон, а бронзову медаль вибороли у Мая і Алекс Шибутані з США.
Нагадаємо, український дует Олександра Назарова та Максим Нікітін не змогли кваліфікуватися у довільну програму.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фігурне катання
Танці на льоду
Підсумкове становище після двох програм
1. Тесса Віртью - Скотт Моїр (Канада) - 206,07 (світовий рекорд)
2. Габріела Пападакісі - Гійом Сізерон (Франція) - 205,28
3. Мая Шибутані - Алекс Шибутані (США) - 192,59
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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