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    Олімпіада-2018. Канадські фігуристи завоювали золото в турнірі танцювальних дуетів

    Тесса Віртью і Скотт Моїр встановили рекорд по загальній сумі двох програм
    Канадські фігуристи Тесса Віртью і Скотт Моїр виграли турнір танцювальних дуетів на Олімпійських іграх в Пхьончхані. Срібними призерами стали французи Габріела Пападакісі Гійом Сізерон, а бронзову медаль вибороли у Мая і Алекс Шибутані з США. Нагадаємо, український дует Олександра Назарова та Максим Нікітін не змогли кваліфікуватися у довільну
    • Сьогодні, 10:08
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    Тесса Віртью і Скотт Моїр. Фото: Getty Images
    Тесса Віртью і Скотт Моїр. Фото: Getty Images

    Тесса Віртью і Скотт Моїр встановили рекорд по загальній сумі двох програм

    Канадські фігуристи Тесса Віртью і Скотт Моїр виграли турнір танцювальних дуетів на Олімпійських іграх в Пхьончхані.

    Срібними призерами стали французи Габріела Пападакісі Гійом Сізерон, а бронзову медаль вибороли у Мая і Алекс Шибутані з США.

    Нагадаємо, український дует Олександра Назарова та Максим Нікітін не змогли кваліфікуватися у довільну програму.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фігурне катання

    Танці на льоду

    Підсумкове становище після двох програм

    1. Тесса Віртью - Скотт Моїр (Канада) - 206,07 (світовий рекорд)
    2. Габріела Пападакісі - Гійом Сізерон (Франція) - 205,28
    3. Мая Шибутані - Алекс Шибутані (США) - 192,59

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
    Олімпійські ігри (Олімпіада) фігурне катання рекорд
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