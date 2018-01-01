Олімпіада-2018. Канадські фігуристи завоювали золото в турнірі танцювальних дуетів

Тесса Віртью і Скотт Моїр встановили рекорд по загальній сумі двох програм

Канадські фігуристи Тесса Віртью і Скотт Моїр виграли турнір танцювальних дуетів на Олімпійських іграх в Пхьончхані. Срібними призерами стали французи Габріела Пападакісі Гійом Сізерон, а бронзову медаль вибороли у Мая і Алекс Шибутані з США. Нагадаємо, український дует Олександра Назарова та Максим Нікітін не змогли кваліфікуватися у довільну