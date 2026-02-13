Охорона американського репера зчепилася з легендою ковзанярського спорту на Олімпіаді

Маріанна Тіммер не була в захваті від агресивних дій сек'юріті

У середу, 11 лютого, після фінального забігу на 1000 метрів у ковзанярському спорті серед чоловіків, де тріумфував американець Джордан Штольц, у підтрибунному приміщенні арени спалахнув конфлікт між ведучою та охоронцями американського репера Snoop Dog. Про це повідомляє «Главком».

Деталі конфлікту

Головними фігурантами стали американський репер Снуп Догг, який прибув на Ігри як амбасадор збірної США та експерт каналу NBC, та триразова олімпійська чемпіонка з Нідерландів Маріанна Тіммер. Легенда ковзанярського спорту звинуватила охорону артиста в агресивній та непрофесійній поведінці.

Конфлікт стався в момент, коли Снуп Догг зі своєю численною антуражем намагався покинути стадіон крізь вузький прохід для преси та персоналу. 51-річна Тіммер, яка готувала інтерв’ю з нідерландськими атлетами, опинилася на шляху артиста. За її словами, один із охоронців почав грубо відштовхувати її до стіни, попри те, що коридор був досить широким – близько чотирьох метрів.

Реакція Тіммер на дії охорони

У відповідь на вимогу Тіммер поводитися нормально, сек’юріті став ще більш настирливим, що змусило чемпіонку емоційно запитати, чи не очікують від неї, що вона просто пройде крізь стіну.

Маріанна Тіммер, яка має на своєму рахунку два золота Нагано-1998 та золото Турина-2006, не приховувала свого роздратування через таку поведінку охорони. Вона досить різко зауважила, що статус репера не дає йому права на безкарну агресію його підлеглих. Тіммер підкреслила, що перебуває на арені заради спортсменів – Дженнінга де Боо, Келда Ньойса та Джопа Веннемарса, – і Снуп Догг не є для неї пріоритетом. Олімпійська чемпіонка також іронічно додала, що з огляду на жорсткість охорони, яку вона спостерігала ще на трибунах, вона цілком могла уявити, як її хапають за шию і викидають геть, що стало б гучним медійним скандалом.

