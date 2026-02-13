Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Легендарний хокеїст звинуватив очільницю МОК Ковентрі у лицемірстві
Гашек: Чому Ковентрі не плакала, коли МОК вирішив дозволити 13 російським спортсменам змагатися на Олімпіаді?
фото: Reuters

Гашек: Сльози Ковентрі – найбільше лицемірство, яке тільки можна собі уявити

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек звинуватив очільницю Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі у лицемірстві. Про це повідомляє «Главком».

«Її сльози – найбільше лицемірство, яке тільки можна собі уявити. Чому вона не плакала, коли МОК вирішив дозволити 13 російським спортсменам змагатися на Олімпіаді? Чому вона не плаче щоразу, коли кожен із цих 13 починає змагатися? Хіба їй не шкода багатьох людей, яких уб'ють у російсько-імперіалістичній війні через ці Олімпійські ігри?», – заявив Гашек.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм заявив, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак візьме участь в оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026. За словами Найєма, колишній очільник Банкової нібито долучився до команди адвокатів, що займаються справою спортсмена.

Як повідомлялося, український скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний у правомірності своїх дій та готовий до рішучої юридичної боротьби за право виступати на Олімпійських іграх-2026. Спортсмен, якого дискваліфікували за вшанування пам'яті загиблих колег на шоломі, підкреслив, що не збирається здаватися і візьме особисту участь у засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS).

До слова, українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у сьомий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород

