Олімпіада-2026. Результати українців за день до церемонії відкриття

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада-2026. Результати українців за день до церемонії відкриття
22-річна Юліанна Туницька є однією з найперспективніших санкарок світу
фото: НОК України

Українці продовжують підготовку до перших змагальних стартів

У четвер, 5 лютого 2026 року, змагання на Олімпійських Іграх-2026 поповнилися новими дисциплінами. Про це повідомляє «Главком»

Перші спроби українських «летючих лижників» у Предаццо

До турніру з керлінгу, який розпочався раніше, додалися також перші ігри в жіночому хокеї, а також перший особистий старт - змагання у біг-ейрі в сноубордингу. Україна у цих дисциплінах представництва не отримала. 

Проте також стартували тренування у представників стрибків на лижах з трампліну, де наша країна має одразу двох представників. Вони виступали на нормальному трампліні – споруді довжиною 107 метрів, яка є найменшою з трамплінів у програмі Олімпіади. Честь нашої країни захищатимуть Євген Марусяк та Віталій Калініченко. 

У межах трьох раундів першого тренування найкращим для Марусяка виявився другий: він показав там 27-му позицію з результатом у 95 метрів. Два інші стрибки лідер української команди завершив у топ-35: розділив 29-те місце у першій спробі та став 32-м у заключній. 

Віталій Калініченко ж свою найкращу спробу за позиціями продемонстрував під час першого ж разу – 37-ме місце. Два інші стрибки завершилися для нього на 38-й та 40-й позиції. 

Варто зазначити, що одна з найкращих збірних світу, команда Словенії, повністю пропустила перший тренувальний день. Через це результати раундів були дещо сенсаційними. Наприклад, одним з лідерів став фінн Вілхо Палосаарі, який неочікувано розділив перше місце у другій спробі з німцем Феліксом Гоффманом, а у третій спробі став третім. 

Непогані заїзди від українських саночників

Другий день поспіль на трек у Кортіні-д'Ампеццо вийшли пробувати трасу українські представники одномісних саней. До Антона Дукача та Андрія Мандзія додалися Юліанна Туницька та Олена Смага, які вперше здійснювали свої спуски на Олімпіаді. 

Найкращим результатом дня стало 13-те місце від Антона Дукача у четвертому заїзді чоловічих «одиночок». Українець зумів добре себе проявити на нижній частині траси та відіграти кілька позицій на заключних позначках. У третьому заїзді він показав 19-й результат, провівши наразі найменш вдалий для себе спуск. 

Андрій Мандзій розташувався одразу за Дукачем у третій тренувальній спробі – 20-та позиція з відставанням від колеги за збірною в дві десяті секунди. У четвертій спробі Мандзій показав наразі найкращий для себе заїзд у розрізі часу, ставши 18-м з відставанням від лідера у менш, ніж вісім десятих секунди. 

Приємно потішила українських вболівальників Юліанна Туницька. Українка, яка славиться своїм блискавичним стартом, показала другий найкращий результат за цим показником серед усіх учасниць змагань. Наразі їй не вистачає досвіду, щоб підтримувати високий рівень пілотування на всіх ділянках траси, але два потрапляння у топ-20 (18-та позиція у першому тренуванні та 15-та у другому) є непоганим початком з урахуванням складності сезону для Туницької. 

Подібним чином себе проявила і дебютантка Ігор Олена Смага. Вона, як і Туницька, має потужні стартові показники (два четвертих результати), але дещо відстає у проходженні треку. Попри це, шістнадцята позиція у першому тренуванні є доволі вдалим показником для українки, яка досить сильно спрогресувала за останній сезон. 

Стабільність Дмитра Шеп'юка на гірськолижній трасі

Український гірськолижник Дмитро Шеп'юк провів своє друге тренування у найшвидшій дисципліні – даунгілі. Він розпочав проходження непростої траси з 42-го місця, але в підсумку додати дві позиції на фініші, закривши топ-40. 

Найкраще друге тренування провели господарі змагань. Одразу три італійських гірськолижники завершили швидкісний спуск у топ-3. Найбільшим провалом другого дня став виступ Марко Одерматта. Головний фаворит дисципліни став лише 23-м, однак враховуючи розминочний формат спусків серйозних занепокоєнь цей результат викликати не має. 

У «нульовий» день Олімпійських Ігор-2026 українці з'являться на церемонії відкриття, а також продовжать свої виступи на тренуваннях українські санкарі та гірськолижники. 

Нагадаємо, що в середу, 4 лютого 2026 року, стартували перші змагання на Олімпійських Іграх-2026. Паралельно зі змаганнями у керлінгу відбувалися тренування для представників гірськолижного спорту (у швидкісному спуску) та санного спорту (в одиночних чоловічих санях). Саме там Україна і була представлена у так званий «мінус другий» день (день за 2 доби до церемонії відкриття) головного старту чотириріччя. 

