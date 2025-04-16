Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада-2028: змагання відбудуться на території однієї зі студій Голлівуду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Олімпіада-2028: змагання відбудуться на території однієї зі студій Голлівуду
Територія голлівудської кінокомпанії Universal Studios прийматиме змагання Олімпіади

Серед заявлених олімпійських об'єктів значиться домашня арена клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»

Організатори Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі визначили всі об'єкти, на яких будуть проходити змагання під час проведення Ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Серед заявлених олімпійських об'єктів значиться домашня арена клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», територія голлівудської кінокомпанії Universal Studios, одна з найбільших критих сцен США – Peacock Theater, інші арени та знакові місця Лос-Анджелеса.

На Олімпіаді-2028 році кількість спортсменок уперше в історії перевищить кількість спортсменів. Також в оновленій програмі з'явиться шість нових змішаних дисциплін.

Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

МОК також скоротив кількість чоловічих футбольних збірних на Олімпіаді-2028 року на користь жіночих. У жіночому футбольному турнірі візьмуть участь 16 команд, у чоловічому – лише 12. 

Крім того, квота у жіночому водному поло буде збільшена з 10 до 12 команд, це відповідатиме кількості чоловічих збірних. У боксі буде додано ще одну додаткову жіночу вагову категорію – тепер і в чоловічому, і жіночому турнірі буде по сім дисциплін.

Серед інших важливих змін – збільшення учасників у баскетболі «три на три» до 24 команд; вперше буде розіграно індивідуальні медалі у трьох дисциплінах спортивного скелелазіння.

Також будуть представлені три види змагань з прибережного веслування. Крім того, до олімпійської програми увійшли дистанції 50 метрів брасом, батерфляєм та у плаванні на спині.

В оновленій програмі Олімпійських ігор 2028 з'явиться відразу шість нових змішаних дисциплін: стрільба з лука, спортивна гімнастика, легка атлетика (змішана естафета 4х100 м), веслування (змішана двійка-парна), гольф та настільний теніс.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року. Кількість комплектів нагород, які розіграють у США, становитиме 351 – на 22 більше, ніж у Парижі-2024.

Теги: США Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол США завершує свою дипломатичну місію в Україні
FT пояснила, що стало причиною відставки Бріджит Брінк
11 квiтня, 08:23
У відповідь Китай запровадив від сьогодні 84% мита щодо товарів зі США
Тарифною війною Трамп домігся лише одного
10 квiтня, 16:33
Позов містить вимогу про винесення судом постанови, яка визнає мита неконституційними
Юридична група подала до суду на Трампа через нові тарифи
4 квiтня, 15:19
2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари
Чому нові мита від США не поширюються на РФ? Відповідь Білого дому
3 квiтня, 06:19
Кремль продовжує розколювати США та Європу своїми наративами
ISW: Російські чиновники продовжують сіяти розбрат між США та Європою новими провокаціями
1 квiтня, 05:34
Волтц: Так, це неприємна ситуація. Ми збираємося з’ясувати всі деталі
Скандальна переписка: радник Трампа Волтц визнав відповідальність за створення чату в Signal
26 березня, 05:18
Навіть за умови ухвалення рішення реалізація миротворчої місії займе кілька місяців
Генерал США пояснив, якою має бути миротворча місія в Україні
23 березня, 20:13
За словами Віткоффа, атаки, які сталися минулої ночі, відбулися до наказу Путіна
Спецпредставник Трампа заперечив російську атаку на енергоінфраструктуру України
19 березня, 17:37
США також просять у Німеччини яйця
США попросили Німеччину надіслати більше яєць
18 березня, 13:38

Новини

Олімпіада-2028: змагання відбудуться на території однієї зі студій Голлівуду
Олімпіада-2028: змагання відбудуться на території однієї зі студій Голлівуду
Тенісистка Дарт вибачилася за слова про неприємний запах її суперниці
Тенісистка Дарт вибачилася за слова про неприємний запах її суперниці
У Херсоні Росія знищила льодовий палац «Фаворит-Арена»
У Херсоні Росія знищила льодовий палац «Фаворит-Арена»
У Дніпрі створять пам’ятник загиблим спортсменам та тренерам
У Дніпрі створять пам’ятник загиблим спортсменам та тренерам
Тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики розповів про проблеми зі складом
Тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики розповів про проблеми зі складом
«Реал» – «Арсенал», «Інтер» – «Баварія»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Реал» – «Арсенал», «Інтер» – «Баварія»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
29K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
11K
ISW описав п'ять основних вимог Кремля для припинення війни з Україною
9707
У Китаї за дивних обставин померла низка провідних вчених у галузі ШІ
8643
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua