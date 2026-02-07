Головна Спорт Новини
Олімпіада-2026. Результати українців у день офіційного початку Ігор

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада-2026. Результати українців у день офіційного початку Ігор
Дукач і Мандзій прагнуть встановити національні рекорди в чоловічих одномісних санях на Олімпіадах
фото: НОК України

6 лютого на тренування вийшло п'ять спортсменів

6 лютого українські спортсмени продовжили виступи на зимових Олімпійських іграх-2026, змагаючись у тренувальних заїздах у санному спорті та гірськолижному швидкісному спуску. Про їхні результати провідомляє «Главком»

Блискучі заїзди українських санкарів 

В одномісних чоловічих санях участь у заключних двох тренувальних заїздах узяли Антон Дукач та Андрій Мандзій. Для обох спортсменів цей день став нагодою востаннє перед основними заїздами отримати можливість адаптуватися до олімпійської траси та відпрацювати ключові елементи перед офіційними стартами.

У п’ятому тренуванні чудово себе показав Андрій Мандзій, який продемонстрував 11-й результат. Цей спуск виявився найбільш вдалим для українця щодо позиції з усіх шести можливостей випробувати трек в Кортіні-д'Ампеццо, а також саме тут він поступився найменше на трасі для себе (відставання склало шість десятих секунди). У шостому тренуванні спортсмен показав найкращу для себе топову швидкість на Олімпійських іграх, розігнавшись до позначки у 125,3 км/год. 

Антон Дукач у п'ятому заїзді показав 14-й результат серед учасників, а вже у шостому зумів додати у швидкості та піднятися на 12-ту позицію. Обидва українці провели всі тренувальні спуски без серйозних помилок, вдало підбивши підсумки підготовки до змагальної частини турніру.

Підготовка гірськолижників до перших стартів

У гірськолижному спорті українці виступили у швидкісному спуску, який проходив у складних умовах і виявився надзвичайно вимогливим до стабільності спортсменів. У чоловічих тренуваннях стартував Дмитро Шеп’юк. Під час заїздів значна кількість учасників вирішила не стартувати, щоб не ризикувати перед головним стартом у суботу. Однак українець упевнено подолав усі спуски та фінішував, посівши 22-ге місце з 23 спортсменів, які брали участь у змаганнях. 

Також цього дня на трасу вперше вийшла українська гірськолижниця Анастасія Шепіленко. Для спортсменки це було дебютне тренування у швидкісному спуску в рамках Олімпійських ігор, адже перше з них було скасоване через погодні умови. За підсумками заїзду вона посіла 42-ге місце, отримавши першу можливість краще ознайомитися з особливостями олімпійської траси.

Цікавим результатом дня стало те, що одна з фавориток дистанції, Естер Ледецька, вирішила не стартувати. Натомість 41-річна ветеранка Ліндсі Вонн, яка отримала складну травму перед Олімпіадою, стала одинадцятою з відставанням від першого місця у менш ніж півтори секунди. 

7 лютого відбудеться перший змагальний день Олімпіади-2026. Українці вийдуть на свої перші медальні старти, а також продовжуватимуться тренування у санкарок та Анастасії Шепіленко. 

Нагадаємо, що 5 лютого свої перші спроби на трампліні у Предаццо виконали українські «летючих лижників» Євген Марусяк та Віталій Калініченко. 

Читайте також:

Теги: Олімпіада гірські лижі Санний спорт

