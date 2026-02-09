Олімпіада 2026. Усі медалісти за 9 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Фристайл Слоупстайл, жінки Матильда Гремо (Швейцарія) Айлін Ейлін Гу (Китай) Меган Олдгем (Канада) Гірські лижі Командна комбінація, чоловіки Швейцарія 2 (Франьо фон Аллмен, Танґі Неф) Австрія 1 (Вінсент Кріхмайр, Мануель Феллер), Швейцарія 1 (Марко Одерматт, Лоїс Меїльяр) Не нагороджувалася Ковзани 1000 м, жінки Ютта Лердам (Нідерланди) Фемке Кок (Нідерланди) Міхо Тахагі (Японія) Трамплін Нормальний трамплін, чоловіки Філіпп Раймунд (Німеччина) Кацпер Томашяк (Польща) Грегор Дешванден (Швейцарія), Рен Нікайдо (Японія) Сноубординг Біг-ейр, жінки Кокомо Мурасе (Японія) Зої Садовськи-Синнотт (Нова Зеландія) Сон-ин Ю (Південна Корея)

Підсумки медальних дисциплін

У фристайлі був розіграний перший комплект нагород, за який загалися представниці слоупстайлу. У першій же спробі майбутня трійка з Матильди Гремо, Айлін Ейлін Гу та Меган Олдгем була серед найкращих, але амбітна британка Кирсті Мюїр, для якої ця дисципліна є профільною, бажала нав'язати боротьбу. У підсумку британка зі сльозами на очах лишилася четвертою, пропустивши уперед Меган Олдгем на чотири десятих бала. Золото ж зуміла захистити Матильда Гремо, яка вдруге поспіль на Олімпіаді обіграла Айлін Ейлін Гу.

У гірськолижному спорті парна комбінація подарувала боротьбу до останнього спуску. Після даунгіллу олімпійський чемпіон Франьо фон Аллмен йшов лише четвертим, пропустивши вперед Джованні Францоні, Алекса Манні та Марко Одерматта. Все вирішив спеціальний слалом, де Танґі Неф не лишив шансів своїм конкурентам, принісши золото тандему з фон Аллменом. Натомість трійка інших пар суттєво провалила слаломну частину, що дозволило австрійській команді розділити срібло з другою збірною Швейцарії.

У ковзанярському спорті нідерландська команді після двох днів невдач нарешті довела свій статус однієї з найкращих збірних світу. Дві спортсменки з Нідерландів, Фемке Кок і Ютта Лердам, почергово встановили олімпійський рекорд на дистанції 1000 метрів. Цього разу сильнішою виявилася Лердам, якої могло і не бути на Олімпіаді через падіння на національному відбірковому турнірі. Бронзу ж здобула японка Міхо Тахагі, яка буде намагатися «пограбувати» нідерландок на 500-метрівці.

У стрибках на лижах з трампліну турнір на нормальному трампліні у чоловіків став окрасою третього змагального дня. У боротьбі за нагороди до фінального раунду перебували понад 10 летючих лижників, з яких одразу чотирьом вдалося потрапити на подіум. Філіпп Раймунд витримав тиск від статусу фаворита на перемогу після першої спроби, вигравши фінальну дуель у сенсаційного поляка Кацпера Томашяка. Бронзу розділили два спортсмени: Рен Нікайдо, який блискуче себе проявив у другій частині сезону Кубка світу, а також Грегор Дешванден, який зумів показати результат попри нестабільність від сезону до сезону.

У сноубордингу теж не обійшлося без сенсацій. Австрійка Анна Гассер, яка є дворазовою олімпійською чемпіонкою, невдало виконала кожну зі своїх трьох спроб та лишилася без подіуму. Могла бути близькою до подібного результату і головна надія Нової Зеландії на нагороди Зої Садовськи-Синнотт: вона впала у першій спробі. Проте спортсменка зібралася і в підсумку стала другою, поступившись лише японці Кокомо Мурасе, яка розмінялася бронзу Пекіна 2022 на золото Мілана-Кортіни-д'Ампеццо 2026.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026