Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада 2026. Усі медалісти за 9 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 9 лютого
Франьо фон Аллмен, попри ненайкращий виступ у швидкісному спуску, виборов другу для себе золоту медаль Олімпіади 2026
фото: Reuters/Denis Balibouse

У третій змагальний день Олімпіади 2026 замість трьох призерів на п’єдестал пошани піднялися одразу четверо

У понеділок, 9 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».

У третій змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно п'ять комплектів нагород у п'яти різних видах спорту. Спортсменки змагалися за перші золоті медалі у фристайлі, а також виступали в гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, стрибках на лижах з трампліну та сноубордингу. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна поки що має у своєму активі нуль нагород, але за наступні 14 днів це може цілком змінитися. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Усі медалісти 9 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Фристайл Слоупстайл, жінки Матильда Гремо (Швейцарія) Айлін Ейлін Гу (Китай) Меган Олдгем (Канада)
Гірські лижі Командна комбінація, чоловіки Швейцарія 2 (Франьо фон Аллмен, Танґі Неф)

Австрія 1 (Вінсент Кріхмайр, Мануель Феллер),

Швейцарія 1 (Марко Одерматт, Лоїс Меїльяр)

 Не нагороджувалася
Ковзани 1000 м, жінки Ютта Лердам (Нідерланди) Фемке Кок (Нідерланди) Міхо Тахагі (Японія)
Трамплін Нормальний трамплін, чоловіки Філіпп Раймунд (Німеччина) Кацпер Томашяк (Польща)

Грегор Дешванден (Швейцарія),

Рен Нікайдо (Японія)
Сноубординг Біг-ейр, жінки Кокомо Мурасе (Японія) Зої Садовськи-Синнотт (Нова Зеландія) Сон-ин Ю (Південна Корея)

Підсумки медальних дисциплін

У фристайлі був розіграний перший комплект нагород, за який загалися представниці слоупстайлу. У першій же спробі майбутня трійка з Матильди Гремо, Айлін Ейлін Гу та Меган Олдгем була серед найкращих, але амбітна британка Кирсті Мюїр, для якої ця дисципліна є профільною, бажала нав'язати боротьбу. У підсумку британка зі сльозами на очах лишилася четвертою, пропустивши уперед Меган Олдгем на чотири десятих бала. Золото ж зуміла захистити Матильда Гремо, яка вдруге поспіль на Олімпіаді обіграла Айлін Ейлін Гу. 

У гірськолижному спорті парна комбінація подарувала боротьбу до останнього спуску. Після даунгіллу олімпійський чемпіон Франьо фон Аллмен йшов лише четвертим, пропустивши вперед Джованні Францоні, Алекса Манні та Марко Одерматта. Все вирішив спеціальний слалом, де Танґі Неф не лишив шансів своїм конкурентам, принісши золото тандему з фон Аллменом. Натомість трійка інших пар суттєво провалила слаломну частину, що дозволило австрійській команді розділити срібло з другою збірною Швейцарії. 

У ковзанярському спорті нідерландська команді після двох днів невдач нарешті довела свій статус однієї з найкращих збірних світу. Дві спортсменки з Нідерландів, Фемке Кок і Ютта Лердам, почергово встановили олімпійський рекорд на дистанції 1000 метрів. Цього разу сильнішою виявилася Лердам, якої могло і не бути на Олімпіаді через падіння на національному відбірковому турнірі. Бронзу ж здобула японка Міхо Тахагі, яка буде намагатися «пограбувати» нідерландок на 500-метрівці. 

У стрибках на лижах з трампліну турнір на нормальному трампліні у чоловіків став окрасою третього змагального дня. У боротьбі за нагороди до фінального раунду перебували понад 10 летючих лижників, з яких одразу чотирьом вдалося потрапити на подіум. Філіпп Раймунд витримав тиск від статусу фаворита на перемогу після першої спроби, вигравши фінальну дуель у сенсаційного поляка Кацпера Томашяка. Бронзу розділили два спортсмени: Рен Нікайдо, який блискуче себе проявив у другій частині сезону Кубка світу, а також Грегор Дешванден, який зумів показати результат попри нестабільність від сезону до сезону. 

У сноубордингу теж не обійшлося без сенсацій. Австрійка Анна Гассер, яка є дворазовою олімпійською чемпіонкою, невдало виконала кожну зі своїх трьох спроб та лишилася без подіуму. Могла бути близькою до подібного результату і головна надія Нової Зеландії на нагороди Зої Садовськи-Синнотт: вона впала у першій спробі. Проте спортсменка зібралася і в підсумку стала другою, поступившись лише японці Кокомо Мурасе, яка розмінялася бронзу Пекіна 2022 на золото Мілана-Кортіни-д'Ампеццо 2026. 

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після третього дня Швейцарія завдяки двом золотим медалям доєдналася до Норвегії на вершині турнірної таблиці. До трійки найкращих піднялася Японія, яка зуміла виграти обидва біг-ейри у снобордингу, вийшовши з тіні головних фаворитів з Китаю та Австрії у цій дисципліні. Також недалеко від топ-3 перебуває Німеччина. 

Нагадаємо, що у другий день Олімпіади 2026 було розіграно вісім комплектів нагород

Теги: гірські лижі Олімпіада сноуборд ковзанярський спорт стрибки з трампліна фристайл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Марусяк спробує покращити свій виступ порівняно з пекінською Олімпіадою, де він був 47-м
Олімпіада. Анонс виступу українців на 9 лютого
Сьогодні, 02:01
Катерина Коцар завершила виступи на 14 місці
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
7 лютого, 13:31
Матч з німкенями завершився розгромною перемогою шведок – 4:1
У хокеїсток зі Швеції під час гри Олімпіади зламався туалет – німкені не пустили їх до свого
5 лютого, 20:12
Росія представлена однією з найменших делегацій в історії, тому представники цієї країни намагаються здійснювати провокації
Італія назвала країну, яка влаштовує їй кібератаки перед Олімпіадою
5 лютого, 17:02
Девіс виступає у фігурному катанні у дуеті з Глібом Смолкіним
Донька скандальної російської тренерки буде прапороносцем збірної Грузії на Олімпіаді
31 сiчня, 11:26
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році розпочалося саме в період дії олімпійського перемирʼя
52 дні миру: ООН закликала зупинити війни на час Олімпіади
31 сiчня, 01:50
Марченко: Ми дуже хотіли б потрапити на Олімпіаду
«Усі радіють, крім нас». Російський хокеїст поскаржився на відсторонення РФ від Олімпіади
22 сiчня, 07:01
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
Шеп'юк (ліворуч) здобув 35.10 FIS Points
Гірськолижник Шеп'юк здобув історичну перемогу на турнірі в Італії
12 сiчня, 11:36

Новини

Олімпіада 2026. Усі медалісти за 9 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 9 лютого
Українська біатлоністка показала, що дарують спортсменам на Олімпіаді
Українська біатлоністка показала, що дарують спортсменам на Олімпіаді
Олімпіада 2026. Анонс виступу українців на 10 лютого
Олімпіада 2026. Анонс виступу українців на 10 лютого
Трамп назвав американського фристайліста «справжнім невдахою»: деталі скандалу
Трамп назвав американського фристайліста «справжнім невдахою»: деталі скандалу
Найдорожчі медалі... поганої якості. Новий скандал на Олімпіаді
Найдорожчі медалі... поганої якості. Новий скандал на Олімпіаді
Легендарний тренер назвав головний недолік Судакова
Легендарний тренер назвав головний недолік Судакова

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua