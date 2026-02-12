Головна Світ Політика
search button user button menu button

Палата представників США підтримала скасування мит на канадські товари

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Палата представників США підтримала скасування мит на канадські товари
Глава Білого дому закликав республіканців не голосувати проти тарифів, які «забезпечили економічну та національну безпеку»
фото: AP (ілюстративне)

Президент США пригрозив запровадити 100% мито на всі канадські товари

Палата представників США проголосувала за скасування мит, які були запроваджені американським лідером Дональдом Трампом на канадські товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Рішення підтримали 219 конгресменів, проти висловилися 211. Шестеро республіканців приєдналися до демократів і проголосували за резолюцію, яка має на меті припинити дію мит, запроваджених Трампом щодо Канади торік. Водночас голосування має переважно символічний характер, адже документ ще має схвалити Сенат, а згодом – підписати сам Трамп.

Після свого переобрання Трамп запровадив серію мит проти Канади, а нещодавно пригрозив 100% імпортним податком у відповідь на запропоновану Канадою торговельну угоду з Китаєм. «Будь-який республіканець у Палаті чи Сенаті, який голосує проти тарифів, серйозно постраждає під час виборів…Тарифи дали нам економічну та національну безпеку, і жоден республіканець не повинен бути відповідальним за знищення цього привілею», – заявив американський лідер.

Ініціатором документа про скасування мит став демократ Грегорі Мікс, який заявив, що Трамп «перетворив мита на зброю» проти союзників і дестабілізував світову економіку. «Ці мита не лише завдали величезної шкоди нашим відносинам із Канадою, підштовхнувши її ближче до Китаю, а й спричинили зростання цін усередині країни», – сказав він перед голосуванням.

Варто зазначити, що тарифи Трампа також перебувають під юридичним розглядом – Верховний суд США найближчим часом має ухвалити рішення у справі щодо законності повноважень президента запроваджувати такі збори.

Як повідомлялося, відносини між Оттавою та Вашингтоном опинилися на межі торгової війни. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівне мито у розмірі 100% на всі канадські товари. Причиною став нещодавній візит прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю, де було досягнуто домовленості про взаємне зниження тарифів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить Канаді відкрити новий міст між Онтаріо та Мічиганом, доки Штати не отримають «повної компенсації за все, що їй дали».

До слова, президент США Дональд Трамп скасував штрафні мита у розмірі 25% на всі індійські товари, які були запроваджені через купівлю російської нафти.

Читайте також:

Теги: Канада США тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

10-річна Елізабет Зуна Кайсагуано, яку разом із матір'ю Розою перехопили біля автобусної зупинки та переправили літаком до ізолятора в Техасі
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
7 лютого, 06:20
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
5 лютого, 03:58
Позивачі заявили, що зазнали значної та непоправної шкоди своїй репутації та фінансовим інтересам
Трамп подав до суду на Податкову та Мінфін США
30 сiчня, 06:44
Федеральний агент кидає зброю для розгону натовпу під сльозогінний газ під час сутичок у Міннеаполісі
CNN: Стрілянина в Міннесоті перетворила боротьбу з імміграцією на національну розплату
27 сiчня, 01:15
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
26 сiчня, 05:45
Трамп звернувся безпосередньо до Карні, заявивши, що Рада миру відкликає своє запрошення
Трамп «вигнав» Канаду з Ради миру після гучної промови її прем'єра у Давосі
23 сiчня, 04:59
Нетаньягу відповів на пропозицію Трампа
Ізраїль прийняв пропозицію Трампа приєднатися до Ради миру
21 сiчня, 12:10
Кирило Буданов прибув до США
Кирило Буданов прибув до США
17 сiчня, 11:31
Пентагон переміщує авіаносець у регіон Близького Сходу
США терміново перекинули авіаносець на Близький Схід
16 сiчня, 08:21

Політика

Палата представників США підтримала скасування мит на канадські товари
Палата представників США підтримала скасування мит на канадські товари
Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії
Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії
Fox News: Трамп тисне на союзників РФ, щоб змусити Путіна до миру
Fox News: Трамп тисне на союзників РФ, щоб змусити Путіна до миру
Міністр енергетики: У відносинах між США та Венесуелою відбудеться «драматичний поворот»
Міністр енергетики: У відносинах між США та Венесуелою відбудеться «драматичний поворот»
Президент Ірану вибачився перед громадськістю за придушення протестів
Президент Ірану вибачився перед громадськістю за придушення протестів
Зеленський хоче знати конкретну дату вступу України до ЄС
Зеленський хоче знати конкретну дату вступу України до ЄС

Новини

В Україні хмарно з проясненнями, місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua