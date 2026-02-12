Палата представників США підтримала скасування мит на канадські товари

Глава Білого дому закликав республіканців не голосувати проти тарифів, які «забезпечили економічну та національну безпеку»

Президент США пригрозив запровадити 100% мито на всі канадські товари

Палата представників США проголосувала за скасування мит, які були запроваджені американським лідером Дональдом Трампом на канадські товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Рішення підтримали 219 конгресменів, проти висловилися 211. Шестеро республіканців приєдналися до демократів і проголосували за резолюцію, яка має на меті припинити дію мит, запроваджених Трампом щодо Канади торік. Водночас голосування має переважно символічний характер, адже документ ще має схвалити Сенат, а згодом – підписати сам Трамп.

Після свого переобрання Трамп запровадив серію мит проти Канади, а нещодавно пригрозив 100% імпортним податком у відповідь на запропоновану Канадою торговельну угоду з Китаєм. «Будь-який республіканець у Палаті чи Сенаті, який голосує проти тарифів, серйозно постраждає під час виборів…Тарифи дали нам економічну та національну безпеку, і жоден республіканець не повинен бути відповідальним за знищення цього привілею», – заявив американський лідер.

Ініціатором документа про скасування мит став демократ Грегорі Мікс, який заявив, що Трамп «перетворив мита на зброю» проти союзників і дестабілізував світову економіку. «Ці мита не лише завдали величезної шкоди нашим відносинам із Канадою, підштовхнувши її ближче до Китаю, а й спричинили зростання цін усередині країни», – сказав він перед голосуванням.

Варто зазначити, що тарифи Трампа також перебувають під юридичним розглядом – Верховний суд США найближчим часом має ухвалити рішення у справі щодо законності повноважень президента запроваджувати такі збори.

Як повідомлялося, відносини між Оттавою та Вашингтоном опинилися на межі торгової війни. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівне мито у розмірі 100% на всі канадські товари. Причиною став нещодавній візит прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю, де було досягнуто домовленості про взаємне зниження тарифів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить Канаді відкрити новий міст між Онтаріо та Мічиганом, доки Штати не отримають «повної компенсації за все, що їй дали».

До слова, президент США Дональд Трамп скасував штрафні мита у розмірі 25% на всі індійські товари, які були запроваджені через купівлю російської нафти.