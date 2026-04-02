Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Карл отримала півторарічний допінговий бан

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Вікторія Карл була одним з ключових факторів перемоги німецької естафети на Олімпіаді-2022
фото: Reuters

Вікторія Карл пропустила Олімпіаду-2026, на якій могла стати суттєвим підсиленням для німецької команди

Олімпійська чемпіонка 2022 року, німецька лижниця Вікторія Карл, отримала офіційне покарання за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-служба Національного антидопінгового агентства Німеччини.

Терміни відсторонення титулованої спортсменки

Незалежний німецький спортивний арбітражний суд (DIS) призначив 30-річній спортсменці 18-місячну дискваліфікацію після тривалого розслідування. Скандал навколо Карл розпочався навесні 2025 року, коли в її допінг-пробі було виявлено заборонену речовину кленбутерол (класифікується як анаболічний агент). Сама лижниця пояснювала наявність препарату в організмі вживанням сиропу від кашлю за рецептом лікаря. Через тимчасове відсторонення на період розслідування німкеня була змушена повністю пропустити олімпійський сезон 2025/26.

Згідно з рішенням суду, період попереднього відсторонення зараховується у термін дискваліфікації. Таким чином, термін дії бану завершиться 25 листопада 2026 року. Це дозволить Вікторії Карл повернутися до змагань якраз до старту першого етапу Кубку світу сезону 2026/27.

Анулювання результатів німкені

Окрім дискваліфікації, арбітраж ухвалив рішення про анулювання всіх результатів спортсменки у період з 26 березня по 26 травня 2025 року. Варто зазначити, що сезон 2024/25 Карл завершила на високому другому місці в загальному заліку Кубку світу, і вона встигнула заскочити в останній вагон, адже останній старт на цьому рівні в неї був 23 березня, а наступні турніри були суто комерційними. 

Попри це, рішення суду від 2 квітня 2026 року наразі не є остаточним. Сторони процесу, зокрема сама спортсменка, Всесвітнє антидопінгове агентство та Міжнародна федерація лижного спорту мають право оскаржити вердикт у Спортивному арбітражному суді у Лозанні.

Нагадаємо, що чемпіон Росії з велоспорту попався на вживанні допінгу.

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
