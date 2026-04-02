Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Карл отримала півторарічний допінговий бан

Вікторія Карл була одним з ключових факторів перемоги німецької естафети на Олімпіаді-2022

Вікторія Карл пропустила Олімпіаду-2026, на якій могла стати суттєвим підсиленням для німецької команди

Олімпійська чемпіонка 2022 року, німецька лижниця Вікторія Карл, отримала офіційне покарання за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-служба Національного антидопінгового агентства Німеччини.

Терміни відсторонення титулованої спортсменки

Незалежний німецький спортивний арбітражний суд (DIS) призначив 30-річній спортсменці 18-місячну дискваліфікацію після тривалого розслідування. Скандал навколо Карл розпочався навесні 2025 року, коли в її допінг-пробі було виявлено заборонену речовину кленбутерол (класифікується як анаболічний агент). Сама лижниця пояснювала наявність препарату в організмі вживанням сиропу від кашлю за рецептом лікаря. Через тимчасове відсторонення на період розслідування німкеня була змушена повністю пропустити олімпійський сезон 2025/26.

Згідно з рішенням суду, період попереднього відсторонення зараховується у термін дискваліфікації. Таким чином, термін дії бану завершиться 25 листопада 2026 року. Це дозволить Вікторії Карл повернутися до змагань якраз до старту першого етапу Кубку світу сезону 2026/27.

Анулювання результатів німкені

Окрім дискваліфікації, арбітраж ухвалив рішення про анулювання всіх результатів спортсменки у період з 26 березня по 26 травня 2025 року. Варто зазначити, що сезон 2024/25 Карл завершила на високому другому місці в загальному заліку Кубку світу, і вона встигнула заскочити в останній вагон, адже останній старт на цьому рівні в неї був 23 березня, а наступні турніри були суто комерційними.

Попри це, рішення суду від 2 квітня 2026 року наразі не є остаточним. Сторони процесу, зокрема сама спортсменка, Всесвітнє антидопінгове агентство та Міжнародна федерація лижного спорту мають право оскаржити вердикт у Спортивному арбітражному суді у Лозанні.

