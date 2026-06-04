Президент «Фенербахче» отримав 2,5 роки позбавлення волі у справі про рекламу ставок

Саран був оштрафований на 562,5 тисяч турецьких лір (приблизно $12 тис)

У турецькому футболі вибухнув гучний скандал

Президент турецького футбольного клубу «Фенербахче» Садеттін Саран отримав два роки і шість місяців позбавлення волі за незаконну рекламу ставок під час футбольних матчів на інтернет-сайті S Sport, який належить його медіагрупі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NTV.

Саран також був оштрафований на 562,5 тисяч турецьких лір (приблизно $12 тис). Вирок винесений у рамках розгляду справи про «підбурювання до участі у незаконних ставках».

Саран не був присутній під час оголошення вердикту.

Варто зазначити, що у турецькому футболі вибухнув великий скандал із нелегальними ставками, в рамках якого місцева федерація футболу (TFF) притягнула до дисциплінарної відповідальності понад тисячу гравців, спортивних функціонерів та 149 суддів.

У них було виявлено рахунки для ставок на матчі в букмекерських конторах.

Глава TFF Ібрагім Хаджіосманоглу заявляв, що через нелегальні ставки в іноземних онлайн-букмекерів Туреччина втратила близько $52 млрд.