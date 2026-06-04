Син президента «Кудрівки» продовжив контракт зі знаменитим німецьким клубом

Тимофій Солодаренко перебуває у структурі «Вердера» з 2022 року

Син президента клубу української Прем’єр-ліги «Кудрівка» Романа Солодаренка, захисник Тимофій Солодаренко, підписав новий контракт із німецьким «Вердером» і продовжить виступати за команду U-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі футболіста.

Солодаренко перебуває у структурі «Вердера» з 2022 року, коли він залишив академію київського «Динамо» і переїхав до Німеччини після початку повномасштабної війни. З того часу захисник пройшов усі вікові рівні клубу, починаючи з команди U-14 і поступово піднявшись до рівня U-19.

«Цей момент дуже багато значить для мене і показує, що наполеглива праця останніх років окупилася. Я вдячний клубу за довіру і буду й надалі віддавати всі сили команді та своєму розвитку.

Величезне спасибі моїй родині за підтримку, довіру і за те, що вона завжди була поруч зі мною в найважливіші моменти. Без вас цей шлях був би набагато складнішим», – написав Тимофій в Instagram.

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У нинішньому сезоні Солодаренко провів 17 матчів і відзначився одним асистом.

Нагадаємо, київське «Динамо» зацікавлене у трансфері центрального захисника польського «Ракува» і збірної Румунії Богдана Раковіцана. «Динамо» готове зробити офіційну пропозицію щодо трансферу 24-річного румуна. Сума потенційної угоди має становити близько 2,5 мільйона євро.

Водночас на футболіста претендують і кілька інших європейських клубів, тому боротьба за його підписання обіцяє бути конкурентною. «Ракув» розгляне усі пропозиції і хоче отримати за свого оборонця до 3 мільйонів євро. Сам Раковіцан не виключає, що змінить команду під час літнього трансферного вікна.