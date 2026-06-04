Забарний приєднався до збірної України перед матчем проти Данії

Ілля Забарний готовий зіграти перший матч за збірну України під керівництвом Андреа Мальдери

Український захисник після перемоги в Лізі чемпіонів приїхав у Львів

Захисник збірної України та французького ПСЖ Ілля Забарний приїхав до тренувального збору команди у Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Забарний пропускав першу частину тренувального збору національної збірної України через фінальний матч ПСЖ у Лізі чемпіонів сезону 2025/26. Українець разом з парижанами обіграв лондонський «Арсенал» (1:1, пенальті – 4:3) та став переможцем турніру.

Після офіційного завершення клубного сезону центральний захисник приїхав до України, де розпочне підготовку з командою до товариського матчу проти збірної Данії. Забарний вперше зустрінеться з оновленим тренерським штабом національної збірної, яким з травня керує італійський спеціаліст Андреа Мальдера.

У складі збірної України Ілля Забарний провів 53 матчі, в яких відзначився трьома голами. Також він є наймолодшим капітаном в історії «синьо-жовтих».

Наступний матч збірна України проведе проти Данії в неділю, 7 червня. Початок матчу – о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, національна команда України виграла контрольний поєдинок у збірної Польщі – 2:0. Це був дебютний матч «синьо-жовтих» під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. У складі нашої збірної відзначились Яремчук і Ярмоленко.

Ілля Забарний став четвертим українським футболістом в історії, який виграв Лігу чемпіонів. У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 ПСЖ Забарного переміг лондонський «Арсенал» в серії пенальті а сам захисник вийшов на поле в овертаймі на останні 15 хвилин матчу. Захисник збірної України здобув титул у дебютному сезоні у ПСЖ та додав його до «золота» чемпіонату Франції.