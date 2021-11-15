Українець став чемпіоном світу з самбо і на килимі станцював гопак
Владислав Руднєв вчетверте став найсильнішим самбістом планети
Другу медаль найвищої проби здобула українська команда на чемпіонаті світу з самбо. Слідом за Юлією Гребеножко, яка стала найсильнішою у категорії до 65 кг, на найвищу сходинку п’єдесталу піднявся Владислав Руднєв. У фіналі в категорії 79 кг він здолав представника Узбекистану Фурката Рузієва.
Руднєв став чотириразовим чемпіоном світу. Після перемоги 25-річний українець станцював гопак.
Раніше, нагадаємо, після перемоги на Олімпіаді гопак станцював борець греко-римського стилю Жан Беленюк, чим викликав істерику в росіян.
Читайте також: