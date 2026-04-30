Костюк повідомила, чи потисне руку ексросіянці Потаповій після гри в Мадриді

Артем Худолєєв
фото: Reuters

Костюк: Було багато тенісисток, які змінили громадянство, але ніхто з них не висловлювався проти війни чи на підтримку України

Українська тенісистка Марта Костюк відповіла на запитання щодо можливого рукостискання з ексросіянкою Анастасією Потаповою у майбутньому півфінальному матчі на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на btu.org.ua.

Під час пресконференції після чвертьфіналу у Мадриді один із журналістів запитав Костюк про потенційне рукостискання з Анастасією Потаповою, яка нещодавно змінила громадянство на австрійське.

«Єдина людина, якій я тисну руку – це Дар’я Касаткіна, тому що вона не просто змінила паспорт, а й відкрито сказала, що не підтримує війну тощо. Саме тому я та інші дівчата вирішили тиснути їй руку – виключно з поваги. Взагалі було багато тенісисток, які змінили громадянство, але ніхто з них не висловлювався проти війни чи на підтримку України. Тому для мене це нічого не змінює», – заявила Костюк.

Нагадаємо, Костюк на турнірі WTA 1000 в Мадриді обіграла у чвертьфіналі чешку Лінду Носкову.

Хід гри

Костюк двічі не змогла подати на перший сет, тож все вирішувалося на тайбрейку. Його українка впевнено виграла – 7:1.

Другий сет пройшов за повної переваги Костюк – вона не віддала суперниці жодного гейму, оформивши «суху» перемогу 6:0.

WTA 1000. Мадрид. Чвертьфінал

Марта Костюк (Україна, 26) – Лінда Носкова (Чехія, 13) 7:6, 6:0

Як повідомлялося, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

