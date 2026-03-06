Меркушина показала найкращий показник швидкострільності серед усіх учасниць

Олександра Меркушина здобула золото юніорського Чемпіонату світу з біатлону. Про це інформує «Главком».

Олександра Меркушина, яка раніше на юніорському чемпіонаті світу в Арбер виборола срібну медаль в індивідуальній гонці, здобула ще одну нагороду – цього разу золоту.

Хід гонки

У масстарті-60 українська біатлоністка припустилася трьох промахів, заробивши по одному штрафному колу на трьох вогневих рубежах. Лише друга стрільба стоячи пройшла для неї без помилок.

Попри це, Меркушина показала найкращий показник швидкострільності серед усіх учасниць і в підсумку фінішувала першою.

Срібна призерка з Латвії Естере Вольфі програла Олександрі 19.9 секунд.

Три інші українки фінішували в топ-30 гонки. Тетяна Тарасюк припустилася трьох промахів і стала 21-ю, Поліна Пуцко двічі схибила і розмістилася за нею. Поліна Приходько з 4 хибами посіла 27 місце.

Юніорський Чемпіонат світу з біатлону. Масстарт-60

1. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+1+1) 29:17.1

2. Естере Вольфа (Латвія, 1+2+0+1) +19.9

3. Ельза Блейделе (Латвія, 0+3+0+1) +36.9

...

... 21. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+2+0+1) +2:28.7

22. Поліна Пуцко (Україна, 0+1+1+0) +2:46.7

27. Ксенія Приходько (Україна, 0+1+2+1) +3:18.0

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце