Свириденко закликала США та ЄС посилити санкції проти РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Свириденко закликала США та ЄС посилити санкції проти РФ
Свириденко: Закликала наших партнерів і надалі спільно посилювати тиск, запровадивши жорсткі санкції проти «тіньового флоту» РФ
фото: Юлія Свириденко/Telegram-канал

Чинні санкції вже призвели до значних втрат для російської економіки

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко закликала США та Європейський Союз посилити тиск на Росію, запровадивши нові санкції проти її нафтових компаній і так званого «тіньового флоту», передає «Главком».

Свириденко взяла участь у зустрічі представників США та ЄС, яку відкрив президент Дональд Трамп. Цей захід, організований міністром фінансів США Скоттом Бессентом, був спрямований на зміцнення трансатлантичної єдності.

За словами Свириденко, чинні санкції вже призвели до значних втрат для російської економіки, яка, за її оцінками, втратила понад $160 млрд.

Вона наголосила, що для припинення щоденних злочинів і терору Росії необхідні рішучіші заходи. Серед запропонованих кроків – обмеження проти «тіньового флоту», нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників. Свириденко підкреслила, що лише посилення тиску може зменшити ресурси, які Росія використовує для ведення війни.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

Журналісти запитали в американського лідера, чи готовий він посилити санкції проти Росії, перейшовши до «другого етапу» обмежень.

«Так, я готовий», – відповів Трамп.

 До слова, міністр фінансів США Скотт Бессант заявив, що Вашингтон готовий посилити тиск на Москву. Проте він підкреслив, що потрібно, щоб це зробили і європейські партнери.

Нагадаємо, на початку серпня Дональд Трамп погрожував запровадити жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити Путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн – 8 серпня – та згодом відмовився від цього терміну після того, як Путін погодився на особисту зустріч.

А після перемовин на Алясці президент США оголосив, що вирішив утриматися від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» проти Росії.

