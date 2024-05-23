Окупанти встановили сім секцій загороджень для захисту Керченського мосту

Біля Керченського мосту з боку Чорного моря Росія будує другу лінію бонових загороджень

Російські війська встановили сім секцій загороджень для захисту Керченського мосту у тимчасово окупованому Криму. Загородження складається з невеликих барж. Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» у Telegram з посиланням на дані супутникової зйомки.

«Загалом на сьогоднішній день встановлено 7 секцій. Довжина кожної 90-100 метрів», – йдеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому Криму для захисту Керченського мосту російські війська встановили сім секцій загороджень з барж фото моніторингова група «Кримського вітру», Telegram

Зазначається, що біля Керченського мосту з боку Чорного моря Росія будує другу лінію бонових загороджень. На цей раз загородження не з бочок з тросами, які зриває штормом, а з невеликих барж. Наразі до мосту підводять уже восьмий понтон (баржу).

На думку окупантів, це може врятувати міст від українських морських дронів.

Нагадаємо, представниця МЗС Росії Марія Захарова видала порцію погроз на адресу партнерів України у зв'язку з можливим ударом по Кримському мосту, її заяву оприлюднив пропагандистський портал Известия. За версією пропагандистів, Україна нібито готує нову атаку на Кримський міст «за абсолютної прямої та безсоромної підтримки колективного Заходу».

Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця опублікував публікацію в мережі X, натякаючи, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму незабаром припинить своє існування.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Також видання The Guardian з посиланням на високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони України повідомило, що Кримський міст буде знищений у першій половині 2024 року.

Речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що одного дня Кримський міст буде зруйновано. Питання лише в тому, який буде ступінь пошкодження.