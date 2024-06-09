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Чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україна здобуває відразу дві медалі в стрибках у висоту

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україна здобуває відразу дві медалі в стрибках у висоту
Ярослави Магучіх здобуває для України золоту нагороду
фото: AP/Andrew Medichini

Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду з результатом 201 см

Сьогодні, 9 червня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики відбулися змагання зі стрибків у висоту.

Україну у фіналі представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. На етапі кваліфікації зупинилися інші дві українки – Юлія Левченко та Юлія Чумаченко.

Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду з результатом 201 см.

Інша українка Ірина Геращенко взяла планку на висоті 195 см. Це дозволило їй посісти третє місце.

Друге місце посіла сербка Ангеліна Топич з результатом 197 см.

Стрибки у висоту.

Жінки, фінал

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.01 м
  2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1.97 м
  3. Ірина Геращенко (Україна) – 1.95 м

Нагадаємо, що Людмила Оляновська принесла «бронзу» збірній України в перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики.

Теги: чемпіонат Європи Ірина Геращенко Ярослава Магучіх

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