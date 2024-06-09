Чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україна здобуває відразу дві медалі в стрибках у висоту
Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду з результатом 201 см
Сьогодні, 9 червня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики відбулися змагання зі стрибків у висоту.
Україну у фіналі представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. На етапі кваліфікації зупинилися інші дві українки – Юлія Левченко та Юлія Чумаченко.
Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду з результатом 201 см.
Інша українка Ірина Геращенко взяла планку на висоті 195 см. Це дозволило їй посісти третє місце.
Друге місце посіла сербка Ангеліна Топич з результатом 197 см.
Стрибки у висоту.
Жінки, фінал
- Ярослава Магучіх (Україна) – 2.01 м
- Ангеліна Топич (Сербія) – 1.97 м
- Ірина Геращенко (Україна) – 1.95 м
Нагадаємо, що Людмила Оляновська принесла «бронзу» збірній України в перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики.
Коментарі — 0