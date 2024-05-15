Путін заборонив «іноагентам» брати участь у виборах

В той же час документ виключає можливість внесення в реєстр «іноземних агентів» громадянина, якщо він вже зареєструвався для участі у виборах

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який забороняє «іноземним агентам» брати участь у виборах усіх рівнів, а також виступати спостерігачами та довіреними особами кандидатів. Документ розміщено на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє Радіо Свобода.

Відповідно до закону, для участі у виборах кандидатів необхідно припинити статус «іноагента» до терміну подання документів у виборчком. В той же час документ виключає можливість внесення в реєстр «іноземних агентів» громадянина, якщо він вже зареєструвався для участі у виборах.

Якщо чинні сенатори і депутати федеральних і регіональних органів законодавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також губернатори і мери міст отримають статус «іноземного агента», то їх повноваження буде припинено, йдеться в тексті закону, який ініціювали лідер «Справедливої Росії — За правду» Сергій Миронов і замкерівника фракції Дмитро Гусєв.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили «перевибори» російського диктатора Володимира Путіна та закликає не вважити їх легітимними. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

В ухваленій резолюції європарламентарі закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських «виборів», оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

У тексті також йдеться про те, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан відступив від загальної лінії ЄС і привітав Путіна з «перемогою».