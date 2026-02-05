Головна Спорт Новини
Усик з'явився на фото з російськими боксерами: деталі скандалу

Усик з'явився на фото з російськими боксерами: деталі скандалу
Бетербієв неодноразово критикував дії Усика
фото: соціальні мережі

Чемпіон світу з боксу намагався уникати контакту з представниками РФ на вечорі боксу

Поява чинного абсолютного чемпіона світу Олександра Усика на вечорі боксу The Ring VI, що відбувся 2 лютого 2026 року в Нью-Йорку, завершилася гучним медійним скандалом. Про це повідомляє «Главком».

Що трапилося у Нью-Йорку?

Попри те, що українець прибув на арену «Медісон Сквер Гарден» як почесний гість впливового саудівського функціонера Туркі Аль аш-Шейха, у центрі уваги опинився не спорт, а спільна світлина українця з представниками країни-агресора – Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом. Цей знімок миттєво розлетілася мережею, викликавши хвилю критики в Україні та ставши інструментом для російської пропаганди.

Аналіз відеозаписів із кулуарів заходу свідчить про те, що Усик намагався максимально дистанціюватися від російських боксерів. На одному з роликів зафіксовано момент, коли Олександр підійшов привітати Туркі Аль аш-Шейха, ігноруючи Бетербієва, який стояв за лічені сантиметри від нього. Українець навіть не повернув голови в бік опонента, який неодноразово називав главу Чечні Рамзана Кадирова своїм братом.

Проте під час офіційної частини, коли на ринзі зібрали головних зірок вечора для спільного кадру за ініціативи організаторів, Усик опинився в одному ряду з Біволом та Бетербієвим. На обличчі українця в цей момент було помітне явне роздратування, а сама ситуація виглядала як ретельно спланована медійна провокація, де зірку світового масштабу фактично змусили стати частиною групового портрета.

Використання фото з Олександром Усиком російською пропагандою

Російські медіа та сам Артур Бетербієв негайно використали фото для просування наративу про «спорт поза політикою» та «єдність слов'янських народів», ігноруючи той факт, що РФ продовжує вести загарбницьку війну. Українські користувачі ж розділилися: одні різко засудили Усика за участь у таких зйомках, називаючи це грою на боці ворога, інші ж наголошували на тому, що боксер став заручником обставин та вимог саудівських інвесторів, від яких сьогодні залежить організація найбільших боїв у хевівейті. 

Нагадаємо, що Олександр Усик у соцмережах поділився світлиною з легендою німецького футболу. Чемпіон світу з боксу сфотографувався з німецьким футболістом Томасом Мюллером. 

