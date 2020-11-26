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    Перша ліга: новий лідер, свіжа якість від «Оболоні», плутанина з тестами і решта матчів 15 туру (відео)

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    Дубль сивочолого Роберта Ґеґедоша (№88) приніс&nbsp;&laquo;Вересові&raquo; перемогу над&nbsp;&laquo;Гірником-Спортом&raquo; - Перша ліга: новий лідер, свіжа якість від «Оболоні», плутанина з тестами і решта матчів 15 туру (відео)
    Дубль сивочолого Роберта Ґеґедоша (№88) приніс «Вересові» перемогу над «Гірником-Спортом»
    Світлина - ФК «Верес»

    З горем навпіл команди сягнули екватору турніру

    25 листопада відбулося шість з восьми поєдинків 15-го туру чемпіонату України з футболу в першій лізі. Ці зустрічі підсумовували перше коло змагань.

    Зустрічі між «Прикарпаттям» та «Авангардом» і «Чорноморцем» та «Волинню» перенесені на невизначений термін, оскільки в лавах івано-франківців та одеситів незадовго до того був зафіксований новий спалах позитивних тестів на Covid-19. Парадокс лишень у тому, що через лічені дні футболісти і персонал «Прикарпаття» здали повторні тести і результати всіх 25-ти «позитивних» представників клубу виявилися негативними. Станіславівці були готовими прийняти «Авангард», але краматорці за добу в інший кінець України не встигали добратися фізично.

    У найцікакавіших із зіграних поєдинків «Верес» впевнено переграв «Гірник-Спорт», а «Агробізнес», здолавши на виїзді «Миколаїв», очолив таблицю.

    «Верес» (Рівне) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 3:0

    Голи: 1:0 – Роберт Ґеґедош (13, з пенальті). 2:0 – Геннадій Пасич (20). 3:0 – Роберт Ґеґедош (47)

    «Кремінь» (Кременчук) – «Альянс» (Липова Долина) – 0:2

    Голи: 0:1 – Ярослав Сидоренко (73). 0:2 – Сергій Загинайлов (83)

    «Нива» (Тернопіль) – «Кристал» (Херсон) – 2:0

    Голи: 1:0 – Олексій Чернишов (15, автогол). 2:0 – Максим Демчук (47, з пенальті)

    На 20-й хвилині Роман Волохатий («Нива») не реалізував пенальті

    «Миколаїв» - «Агробізнес» (Волочиськ) – 0:2

    Голи: 0:1 – Роман Дідик (8). 0:2 – Віталій Груша (66)

    «ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Металіст-1925» (Харків) – 0:1

    Гол: 0:1 – Владислав Дмитренко (84)

    «Оболонь» (Київ) – «Полісся» (Житомир) – 3:0

    Голи: 1:0 – Павло Лук’янчук (30). 2:0 – Олексій Савченко (35). 3:0 – Олексій Майданевич (39)

    Наразі на вершині турнірної таблиці, здобувши по 28 очок у 14-ти матчах, ідуть «Агробізнес» і «Чорноморець». «Верес» відстає від цього дуету на пункт і йде другим. «Гірник-Спорт» на четвертому місці з 23-ма очками. В «Оболоні», «Металіста-1925» і «Миколаєва» - по 22 пункти, у «Волині» - 21. Дев’ятим іде «Полісся», в якого 19 очок. За ним з відставанням на пункт розташувалися «Нива» і «Кремінь», єдині команди, котрі провели всі 15 матчів.

    Список бомбардирів продовжує очолювати Руслан Черненко з «Агробізнеса». Він провів вісім м’ячів.

    16-й тур першої ліги запланований на 29-30 листопада. Вже відомо, що матч «Чорноморець» - «Авангард» перенесений на невизначений термін. Інші поєдинки повинні відбутися.

     Читайте також: В Івано-Франківську під час тренування помер адміністратор футбольного клубу «Прикарпаття»
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олексій Савченко ФК Верес ФК «Металіст» Павло Лук'янчук ФК Нива (Тернопіль) Геннадій Пасич ФК Прикарпаття Руслан Черненко Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» Роберт Ґеґедош «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Полісся» ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Олексій Чернишов коронавірус ФК «Кристал» (Херсон) Олексій Майданевич Роман Волохатий Віталій Груша Сергій Загинайлов Ярослав Сидоренко Максим Демчук Роман Дідик Владислав Дмитренко
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