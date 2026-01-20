Головна Спорт Новини
Українські паралімпійці здобули дві нагороди на Кубку світу з лижних перегонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українські паралімпійці здобули дві нагороди на Кубку світу з лижних перегонів
Українці вибороли дві бронзи у Фінстерау

Українські пара лижники відмовилися від участі у церемоніях нагородження за участі представників Росії та Білорусі

Дві бронзові медалі здобули українські паралімпійці на Кубку світу з лижних перегонів у німецькому місті Фінстерау. Про це повідомляє «Главком».

Нагороди вибороли:

  • «Бронза»: Павло Баль (клас сидячи), Тарас Радь (клас сидячи), Олександра Кононова (клас стоячи)та Людмила Ляшенко (клас стоячи) (змішана естафета).
  • «Бронза»: Олександр Казік (клас спортсменів з порушеннями зору) з гайдом Сергієм Кучерявим (індивідуальна гонка 10 км вільним стилем).

Українські пара лижники відмовилися від участі у будь-яких церемоніях нагородження та офіційних подіях за участі представників Росії та Білорусі, які за рішенням Арбітражного суду були допущені до кваліфікаційних змагань.

Далі наші спортсмени продовжать змагання на двох Кубках світу – з лижних перегонів та біатлону у польському Якушице. Це будуть заключні старти напередодні Зимової Паралімпіади-2026.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

