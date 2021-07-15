За тиждень до Олімпіади двох росіян впіймали на допінгу

Перед Олімпіадою знову постало питання допінгу

Від участі в Іграх відсторонено плавців Андрусенко і Кудашева.

Міжнародна федерація плавання (FINA) оголосила про тимчасове відсторонення двох членів олімпійської збірної Росії з плавання за порушення антидопінгових правил. Ними стали Вероніка Андрусенко й Олександр Кудашев. Повідомляють, що таке рішення пов'язане з розслідуванням Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) за фактом маніпуляцій даними Московської антидопінгової лабораторії.

На Олімпійських іграх в Токіо (Японія) Кудашев мав виступити на дистанції 200 м батерфляєм, а Андрусенко було включено до складу естафети 4 по 200 м вільним стилем.

30-річна Андрусенко – чемпіонка Європи 2012 року на короткій воді. 25-річний Кудашев – чемпіон Універсіади 2019 року на дистанції 200 м батерфляєм, дворазовий чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу і Європи.

Тим часом росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг.