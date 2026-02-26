Прем’єрка Литви розкритикувала блокування Угорщиною санкцій проти РФ

Інга Ругінене назвала неприйнятним вето Будапешта на допомогу Україні та нові обмеження проти Росії

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що рішення Угорщини заблокувати кредит Україні на 90 млрд євро та накласти вето на новий пакет санкцій проти Росії є неприйнятним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

За словами очільниці литовського уряду, позиція Будапешта викликає занепокоєння на тлі триваючої війни та безпекових ризиків для регіону. Вона наголосила, що для Литви питання підтримки України має стратегічне значення, оскільки країна сама перебуває під постійним тиском і відчуває потенційну загрозу.

Ругінене підкреслила, що держави Європейського Союзу мають знайти політичні та юридичні механізми, які дозволять ухвалювати ключові рішення навіть за умов внутрішніх суперечок. На її думку, зволікання з фінансовою та санкційною політикою створює ризики для європейської безпеки та послаблює єдність блоку.

«Ми, литовці, розуміємо, як важливо інвестувати в перемогу України… Європейський Союз повинен знайти способи втілити ці рішення в життя. Припинення підтримки для нас є неприйнятним», – сказала вона.

Прем’єрка також зазначила, що нинішня ситуація вимагає від ЄС чіткої політичної позиції та готовності до складних компромісів, які дозволять зберегти допомогу Україні на необхідному рівні.

Раніше, очільник литовського МЗС Кястутіс Будріс закликав Європу до безпрецедентного зміцнення. Як зазначає Кястутіс Будріс, світ змінюється просто зараз, а структури влади переглядаються.