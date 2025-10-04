Україна перемогла Парагвай на чемпіонаті світу (U-20) з футболу: що далі

В 1/8 фіналу синьо-жовті зустрінуться з однією з чотирьох команд, які посядуть треті місця у своїх квартетах

3 жовтня юнацька збірна України U-20 провела на мундіалі в Чилі третій матч групового етапу – проти Парагваю. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Головний тренер Дмитро Михайленко порівняно з попереднім поєдинком проти Панами зробив шість змін у стартовому складі. Через дискваліфікацію гру пропускав найкращий бомбардир синьо-жовтих Геннадій Синчук (2 голи).

У першому таймі команди діяли обережно, приділяючи велику увагу захисту. Більшість небезпечних моментів виникала після стандартів. Зокрема, на останній хвилині тайму після подачі з кутового спочатку пробивав головою Гусєв, а згодом захисники Парагваю двічі блокували спроби Кисіля з меж воротарського.

У перерві тренерський штаб збірної України зробив одну заміну, і вже на 30-й секунді після відновлення гри свіжий Деркач відзначився забитим м'ячем. На 69-й хвилині парагвайці провели стрімку контратаку та відновили паритет у рахунку. Розв’язка настала на 80-й хвилині: Деркач на лівому фланзі обіграв двох суперників і віддав пас на Пономаренка. Матвій взяв гру на себе і, не входячи у штрафний, завдав удару низом у кут воріт – 2:1.

Завдяки цій перемозі збірна України набрала сім очок і вийшла до плей-оф з першого місця у групі. В 1/8 фіналу синьо-жовті зустрінуться з однією з чотирьох команд, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

ЧС-2025 (U-20). Група В

Україна – Парагвай – 2:1 (0:0)

Голи: Деркач (46), Пономаренко (80) – Міньо (69).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».