На Вінниччині заарештовано батьків, які закопали тіло немовляти на смітнику

У липні 2025 року батьки залишили немовля без нагляду, поки вживали алкоголь

Тіло дитини ексгумовано, призначено низку експертиз

На Вінниччині повідомлено про підозру подружжю, через бездіяльність якого померла їхня двомісячна дитина. Після цього вони вивезли тіло немовляти за межі населеного пункту та закопали поблизу сміттєзвалища. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, родина з Погребищенської громади перебувала на обліку соціальних служб. Умови проживання дітей були неналежними, чоловік зловживав алкоголем і вчиняв домашнє насильство. Раніше трьох дітей жінки вже вилучали з сім’ї через неналежний догляд.

«У липні 2025 року батьки залишили немовля без нагляду на п`ять-шість годин, поки вживали алкоголь. Коли повернулися, дитина вже не подавала ознак життя. Замість виклику медиків вони вирішили приховати смерть – вивезли тіло та закопали біля сміттєзвалища, після чого виїхали в іншу область», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування подружжя та обставини події. Тіло дитини ексгумовано, призначено низку експертиз.

Після зібрання доказів, зокрема показань старших дітей про умови проживання, у березні подружжю повідомлено про підозру. Подружжю інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків та залишення в небезпеці, що спричинило смерть. Чоловікові також інкримінують катування дітей. Наразі троє дітей перебувають у прийомній сім’ї. Прокуратура перевіряє дії служб, відповідальних за нагляд за родиною.

