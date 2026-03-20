На Вінниччині заарештовано батьків, які закопали тіло немовляти на смітнику

Наталія Порощук
glavcom.ua
У липні 2025 року батьки залишили немовля без нагляду, поки вживали алкоголь
колаж: glavcom.ua

Тіло дитини ексгумовано, призначено низку експертиз

На Вінниччині повідомлено про підозру подружжю, через бездіяльність якого померла їхня двомісячна дитина. Після цього вони вивезли тіло немовляти за межі населеного пункту та закопали поблизу сміттєзвалища. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, родина з Погребищенської громади перебувала на обліку соціальних служб. Умови проживання дітей були неналежними, чоловік зловживав алкоголем і вчиняв домашнє насильство. Раніше трьох дітей жінки вже вилучали з сім’ї через неналежний догляд.

На Вінниччині заарештовано батьків, які закопали тіло немовляти на смітнику фото 1

«У липні 2025 року батьки залишили немовля без нагляду на п`ять-шість годин, поки вживали алкоголь. Коли повернулися, дитина вже не подавала ознак життя. Замість виклику медиків вони вирішили приховати смерть – вивезли тіло та закопали біля сміттєзвалища, після чого виїхали в іншу область», – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині заарештовано батьків, які закопали тіло немовляти на смітнику фото 2

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування подружжя та обставини події. Тіло дитини ексгумовано, призначено низку експертиз.

Після зібрання доказів, зокрема показань старших дітей про умови проживання, у березні подружжю повідомлено про підозру. Подружжю інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків та залишення в небезпеці, що спричинило смерть. Чоловікові також інкримінують катування дітей. Наразі троє дітей перебувають у прийомній сім’ї. Прокуратура перевіряє дії служб, відповідальних за нагляд за родиною.

До слова, у 2024 році у світі померло 4,9 млн дітей, які не дожили до п’ятирічного віку, а також 2,1 млн старшого віку. Попри десятиліття прогресу, темпи зниження смертності сповільнюються.

Волошину загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Справу ексдепутата з ОПЗЖ Волошина направлено до суду
24 лютого, 17:13
За попередньою інформацією, прокурор скоїв наїзд на брата та сестру
Смертельна ДТП на Львівщині: прокурор, який збив дітей, отримав підозру
25 лютого, 20:51
Чоловік використав вразливий стан родини, обіцяючи «допомогу» у пошуку захисника
На Львівщині затримано чоловіка, який видурив гроші у родичів безвісти зниклого бійця
27 лютого, 16:42
«Культурні сили» випустили зворушливий кліп про дитинство в укриттях та серед руїн
«Культурні сили» випустили зворушливий кліп про дитинство в укриттях та серед руїн
2 березня, 17:55
Олена Ющенко перебувала із сином на Кіпрі під час обстрілів Ірану по авіабазі
Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову
4 березня, 13:29
За даними слідства, посадовиця дозволяла підлеглим виїжджати за межі частини та фактично бути відсутніми на службі
Вінниччина: викрито посадовицю військової частини, яка продавала підлеглим «відпустку»
10 березня, 22:00
Емілія мала важку вроджену ваду розвитку
У Львові лікарі провели корекцію форми черепа дівчинці з рідкісним синдромом (фото)
13 березня, 09:16
Поліція встановлює обставини події
У Бородянці підліток отримав удар струмом на даху електрички
18 березня, 09:41
Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців учасників групи викрито за місцем проживання
Ошукували громадян ЄС на €300 тис. Україна та Латвія викрили учасників шахрайської схеми
18 березня, 11:57

Новини

На Вінниччині заарештовано батьків, які закопали тіло немовляти на смітнику
На Вінниччині заарештовано батьків, які закопали тіло немовляти на смітнику
Вінниччина: пасинок жорстоко вбив вітчима та переховувався в лісі
Вінниччина: пасинок жорстоко вбив вітчима та переховувався в лісі
У вінницькому онкоцентрі лікарі видалили рідкісну пухлину
У вінницькому онкоцентрі лікарі видалили рідкісну пухлину
Банк подав до суду на зниклого безвісти воїна та нарахував шалені відсотки: чим закінчився скандал
Банк подав до суду на зниклого безвісти воїна та нарахував шалені відсотки: чим закінчився скандал
Морпіх із Вінниччини схуд у полоні на 57 кг
Морпіх із Вінниччини схуд у полоні на 57 кг
На Вінниччині вітчим зґвалтував падчерку, поки матері не було вдома
На Вінниччині вітчим зґвалтував падчерку, поки матері не було вдома

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
18 березня, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
